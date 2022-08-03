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KPSS önlisans başvuruları başladı! 2022 ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri!

KPSS önlisans başvurularının 3 Ağustos itibarıyla başladı. Başvurularını tamamlayan memur adayları sınav tarihini beklerken; henüz başvuru yapmayanlar ise başvurularının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Sınava kısa bir süre kalırken kamuda kariyer hedefi olanlar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İşte ÖSYM ile 2022 KPSS sınav takvimi

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  • KPSS önlisans başvuruları başladı! 2022 ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!

    KPSS sınavı için geri sayım başladı. KPSS lisans sınavının 31 Temmuz'da gerçekleşmesinin ardından gözler ortaöğretim ve önlisans KPSS başvuru tarihlerine çevrildi. Bilindiği gibi KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos tarihinde başlamıştı. Peki KPSS ortaöğretim, önlisans başvuru ve sınav tarihleri ne zaman hangi tarihte gerçekleşecek. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • KPSS önlisans başvuruları başladı! 2022 ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!

    KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI!

    2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

    Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

    Sınava başvurular, 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

     
  • KPSS önlisans başvuruları başladı! 2022 ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!

    KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Başvuru ücreti 130 TL olarak belirlendi.

     
  • KPSS önlisans başvuruları başladı! 2022 ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!

    KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KPSS Ön Lisans başvuruları 03 Ağustos 2022 - 15 Ağustos 2022 

    KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 

     

    KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 07 Ekim 2022 - 17 Ekim 2022 

     
  • KPSS önlisans başvuruları başladı! 2022 ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!

    2022 KPSS NE ZAMAN?

    KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06 Ağustos 2022 

    KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07 Ağustos 2022 

    KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos 2022 

    KPSS Ön Lisans 02 Ekim 2022 

    KPSS Ortaöğretim 06 Kasım 2022 

    KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Kasım 2022 
  • KPSS önlisans başvuruları başladı! 2022 ÖSYM ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!

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