KPSS Ön lisans sınavına girecek adaylar heyecanlı bekleyiş içerisinde. ÖSYM, resmi internet sitesinden sınav tarihinin 04 Kasım 2018'de yapılacağını duyurmuştu. Sınav tarihinin açıklanmasının ardından adaylar KPSS Ön lisans sınav yerlerini araştırmaya başladı. Sınav yerlerinin de bulunduğu sınav giriş belgeleri yayınlanırken, KPSS ön lisans sınavı öncesi ÖSYM adaylar için 2 kritik açıklama yayınladı. Peki KPSS ön lisans sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Peki ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? İşte konuya dair tüm detaylar.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, resmi sitesinde sınav tarihine dair duyuru yayınlayarak, KPSS ön lisans sınavı 04 Kasım 2018 tarihinde yapılacağını tüm adaylara açıkladı. Sınav sonuçları ise 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. KPSS ön lisans sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYM ÖNLİSANS SINAV YERLERİ SORGULAMA

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınav sonuçları 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak ve resmi siteden duyurulacak. Sonuçlar, posta yoluyla iletilmeyecek ve SMS gönderilmeyecek.

ADAYLARIN SINAVDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN BELGELER

ÖSYM, sınava girecek adayların yanında bulundurması gereken belgeleri açıkladı. Nüfus cüzdanı, süresi geçmeyen pasaport, aday asker ise asker kimlik belgesi yanında bulundurması gerekmektedir. Aday, kimlik belgesinin fotokopisi ile gelirse, sınava alınmayacak, sınavı kabul edilmeyecek.

ÖSYM'DEN KPSS ÖN LİSANS SINAVI İÇİN İKİ ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM'nin dün paylaştığı açıklamada, İl Nüfus Müdürlükleri'nin sınav günü saat 07.00 - 10.00 arası açık olduğu ifade edilirken, bugün yapılan yapılan açıklamada adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler sıralandı.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? (SINAV YERLERİ)

ÖSYM'nin erişime açtığı KPSS ön lisans sınavı giriş belgeleri için, ais.osym.go.tr adresi üzerinden adayların TC. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ