Gün itibariyle gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavı sonrası soru cevapların açıklanıp açıklanmadığı ile ilgili arayışlar devam ediyor. İşte hem bu sorunun durumu hem de 2020 KPSS önlisans sonuç tarihi...

ÖSYM KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM resmi sitesinde KPSS ön lisans sonuçlarının 26 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağını duyurdu.

KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

KPSS önlisans soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından paylaşılacak olan KPSS önlisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.