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KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

2022 KPSS Ortaöğretim oturumu bugün tamamlandı. Kamu kurumlarında memur olmak için girdikleri sınavda milyonlarca lise mezunu aday ter döktü. Kamuda çalışmak isteyen adaylar sınav puan hesaplamalarını araştırmaya başladı. Yaptıkları netlere göre bir hesaplama yapmak isteyenler alacakları puana göre tercih yapacaklar.

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  • KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

    ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu bugün gerçekleşti. 2022 KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Ortaöğretim oturumu bitti. 1 milyonu aşkın aday sınava katılım sağlarken atama puanları gündemdeki yerini aldı. Kadro bazı atama puanları sınav sonucunun açıklanmasıyla belli olacak olacak. KPSS ortaöğretim taban puanları da bu tarihte açıklanacak. Yaptıkları netleriyle puan hesaplaması yapan adaylara geçen yılın verileri kılavuz oluyor. Peki, KPSS ortaöğretim 60, 65, 75  puan ile nereye girilir? İşte 2022 KPSS Ortaöğretim taban ve tavan puanları
  • KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

    KPSS P94 PUAN TÜRÜ NEDİR?

    KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından P94 puan türüyle alım yapan kurumlar merak konusu oldu. Yönetmelik kapsamında KPSS sonuçlarını esas alma durumunda kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm ortaöğretim kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında KPSSP94 puanı kullanılacaktır. İşte geçtiğimiz dönem yerleştirme yapılan en düşük puanlar;

    İlk ve Acil Yardım En Düşük Atama Puanı: 77.35

    Anestezi En Düşük Atama Puanı: 81.82

    Çevre Sağlığı En Düşük Atama Puanı: 75.64

    Harita Tapu Kadastro En Düşük Atama Puanı: 83.06

    Diş Protez En Düşük Atama Puanı: 81

    KPSS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN
  • KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

    2022 KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?

    KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS sonuçlarının belli olmasının akabinde taban puanları da belli olacak. Adaylar taban puanlarına göre tercih işlemlerini yapacaklar.

    KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
  • KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

    KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

    Üniversiteler

    Enstitüler

    Bakanlıklar

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

    Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

    Karayolları Genel Müdürlüğü

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

    Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

    Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

    Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

    Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

    Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

    Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

    Türk Dil Kurumu Başkanlığı

    T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

    Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

    Gelir İdaresi Başkanlığı

    Sayıştay Başkanlığı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü

    Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

    Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
  • KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

    B GRUBU TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

    Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
  • KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

    KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2022

    KPSS ortaöğretim oturumu bugün tamamlandı. ÖSYM KPSS ortaöğretim cevap anahtarını açıkladıktan sonra adaylar tercihlere yöneldi. 2022 KPSS lise atama puanları 1 Aralık 2022 tarihinde belli olacak. 2021 KPSS ortaöğretim atama puanları sizlere kılavuzluk etmede yardımcı olacaktır. İşte atama puanları...
  • KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

    KPSS ORTAÖĞRETİM BEKÇİLİK ATAMA PUANLARI 

    Kadro Ünvanı Atama Yılı Aranan Nitelikler Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
    BEKÇİ 2017/1 1101,2001,7225 9 94,56605 97,33962
    BEKÇİ 2019/2 2001,7225 2 96,55209 96,65219
  • KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

    KPSS ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI

    KADRO UNVANI ATAMA YILI ARANAN NİTELİKLER YERLEŞEN EN DÜŞÜK TABAN PUAN EN YÜKSEK PUAN
    HEMŞİRE 2021/10 2125 1554 85,25413 97,32737
    HEMŞİRE 2020/14 2125 1050 79,70515 96,00938
    HEMŞİRE 2020/8 2125 373 81,33252 87,16034
    HEMŞİRE 2020/5 2125 1627 81,56666 92,76192
    HEMŞİRE 2020/4 2125 527 84,14627 84,14627
    HEMŞİRE 2019/7 2125 527 84,74698 95,13268
    HEMŞİRE 2019/4 2125 2 85,32339 98,18008
    HEMŞİRE 2018/5   954 86,15373 94,65325
    HEMŞİRE 2018/4 2125 950 87,35694 100
    HEMŞİRE 2017/5 2125 355 88,85786 95,89418
    HEMŞİRE 2017/3 2125 2 89,43554 95,89418
  • KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

    KPSS ORTAÖĞRETİM İTFAİYECİ ATAMA PUANLARI

    KADRO UNVANI ATAMA YILI ARANAN NİTELİKLER YERLEŞEN EN DÜŞÜK TABAN PUAN EN YÜKSEK PUAN
    İTFAİYE
    ERİ    		 2017/1 2001,2123,6199,7225,7300 7359 78 71,93018 96,6903
  • KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

    KPSS ORTAÖĞRETİM DÜZ MEMUR ATAMA PUANLARI

    adro Unvanı Atama Yılı Aranan Nitelikler Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
    MEMUR 2020/2 2075 2 87,96321 95,17693
    MEMUR 2019/2 2001, 7225 3 96,67737 96,67737
    MEMUR 2017/2 2001, 7225 10 81,23212 84,11095
    MEMUR 2017/1 2001, 7225 13 84,63475 85,51073
  • KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

    KPSS ORTAÖĞRETİM SAĞLIK MEMURU ATAMA PUANLARI

    Kadro Ünvanı Atama Yılı Aranan Nitelikler Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
    SAĞLIK MEMURU 2022/1 2087, 7300 3 89,28519 89,33551
    SAĞLIK MEMURU 2021/2 2087 ,7300 8 89,3676 92,55766
    SAĞLIK MEMURU 2020/1 2087,7300 9 77,88486 86,87571
    SAĞLIK MEMURU 2019/2 2087,7300,7225 12 83,41164 86,86807
    SAĞLIK MEMURU 2019/1 2125,7225 1 92,45285 92,45285
  • KPSS ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilir? 2022 KPSS ortaöğretim taban ve tavan puanları

    KPSS ORTAÖĞRETİM ZABITALIK ATAMA PUANLARI

    Kadro Ünvanı Atama Yılı Aranan Nitelikler Yerleşen En Düşük Taban Puan En Yüksek  Puan
    ZABITA MEMURU 2019/2 2001,6506,7225,7300,7358 6 92,35263 93,52148
    ZABITA MEMURU 2017/1 2001,6199,6506,6519
    7225,7300,6510,6511    		 45 90,70818 97,0993

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