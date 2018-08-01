KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuru tarihi bugün. Ortaöğretim mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek için 7 Ekim 2018 tarihindeki KPSS ortağretim sınavına bugün başvurularını tamamlamaları gerekiyor. KPSS ortaöğretim sınavı başvurularına dair detaylar haberimizde...
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sınava, ortaöğretim okullarından, mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak , sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek.
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.
Başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada, bugün (1 Ağustos) saat 8.30'da başlayan KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuruları gece saat 23:59'da sona erecek. Geç başvuru ücreti 90 TL olarak belirlendi. Adaylar ücreti ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinde ödeyebilir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GEÇ BAŞVURU ÜCRETİNİ ÖDEMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER