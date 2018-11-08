KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. KPSS ortaöğretim sınavı 7 Ekim Pazar günü adayların katılımıyla gerçekleşmişti. Puanlarını öğrenecek olan adaylar, KPSS ortaöğretim tercih sürecinde hangi kurum ve bölgeye yerleşebileceklerine dair araştırmalarını yapacak. Ayrıca ÖSYM bugün KPSS ortaöğretim sınavı cevap kağıtları ile aday cevaplarını da erişime açtı. Adaylar 10 gün boyunca cevapları inceleyebilecek. 2018 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULA

ÖSYM bugün yaptığı açıklamayla KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

"07 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Kasım 2018 tarihinde saat 16.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır."

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

KPSS ortaöğretim sınavı cevap kağıtlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz...

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI CEVAP KAĞITLARI İÇİN TIKLAYIN



Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

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