ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim sınavı için heyecan dorukta. 2020 KPSS oturumlarından biri olan KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Peki KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında bilgiler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım günü saat 10.15'te yapılacak olup 130 dakika sürecek. ÖSYM sonuçların 24 Aralık'ta duyurulacağını belirtti.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygun "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." açıklamaısında bulundu.

KPSS ORTAÖĞRETİM GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI