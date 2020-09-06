KPSS'de sorulan Osman Hamdi Bey sorusu günün merak edilen konusu oldu. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran soru araştırılıyor. Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey hakkında sorulan sorunun işte detayı...

Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosunun 2019'da Londra'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı buldu. Peki milyonluk tabloların sahibi Osman Hamdi Bey'in renkli ve farklı bir hayat yaşadığını, sadece ressam değil aynı zamanda ilk Türk arkeoloğu kabul edildiğini aynı zamanda maliyeci, ziraatçı ve diplomat olduğunu biliyor muydunuz?

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI TABLOSU OLDU

Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosunun 2019'da Londra'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı buldu.

Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu eylül ayının son haftasında Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde 6.3 milyon sterline alıcı buldu. Türkiye'nin en pahalı tablosu unvanını alan eserin alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ve eserin ilk kez British Museum'da sergileneceği açıklandı.