Birçok kişi tarafından merakla beklenen KPSS sınav takvimi açıklandı. Bilindiği gibi ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS oturumlarının iptal edildiğini son dakika gelişmesi olarak açıklarken, iptal edilen ve ertelenen KPSS sınavlarının ne zaman uygulanacağı ÖSYM tarafından açıklandı. Peki 2022 Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman? İşte ÖSYM ile yeni KPSS sınav takvimi...