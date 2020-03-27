KPSS sınavı ertelendi mi? sorusu adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı. Peki KPSS sınavı ertelendi mi? 2020 KPSS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi...

KPSS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM resmi sitesinden yaptığı son dakika açıklamasına göre;

"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS),25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceğinden dolayı, Başkanlığımız tarafından 2020 yılında yapılması planlanan sınavların uygulanma tarihleri yeniden düzenlenmiştir.

2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır." denildi.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ