2020 KPSS ne zaman? sorusu adaylar tarafından son günlerin en çok merak edilenleri arasında. 2020 KPSS sınav tarihi için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den gelecek açıklama için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki KPSS sınavı ertelendi mi? İşte detaylar...

KPSS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

KPSS sınavının ertelenip ertelenmediğine dair ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. KPSS sınav başvuru tarihi açıklandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz...

2020 KPSS NE ZAMAN?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 202

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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