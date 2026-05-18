KPSS Takvimi 2026: KPSS önlisans, lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS başvuru tarihleri
KPSS'ye hazırlanan binlerce aday, başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin detayları merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvim doğrultusunda tüm oturumların tarihleri netleşti. Peki KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim sınavları hangi tarihlerde yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS 2026 kapsamında sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Adaylar, farklı eğitim düzeylerine göre belirlenen oturumlara katılım sağlayacak.
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026’da, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Bu kapsamda başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026’da uygulanacak olup başvuru süreci 29 Temmuz-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026’da yapılacak. Bu oturum için başvurular 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.