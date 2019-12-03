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KPSS tercihleri başladı! ÖSYM 2019/2 tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM KPSS puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için tercihler bugün itibariyle başladı. Peki, KPSS 2019/2 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS tercihleri

KPSS tercihleri başladı. ÖSYM, KPSS 2019/2 tercih kılavuzunu resmi internet sayfasında yayınladı. İşte, KPSS 2019/2 tercihleriyle ilgili detaylar...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Bu kapsamda KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adaylar tercihlerini “https://ais.osym.gov.tr” adresinden 3-12 Aralık tarihleri arasında yapabilecek. Tercih süreci 12 Aralık 2019 saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM KPSS TERCİH EKRANI

 

KPSS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2019/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

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