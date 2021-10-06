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KPSS tercihleri ne zaman başlıyor 2021? ÖSYM açıkladı: İşte KPSS 2021/2 tercihleri tarihi

KPSS tercihleri ile ilgili aramalar devam ediyor. ÖSYM, yurt genelinde binlerce adayın merakla beklediği konuya ilişkin resmi tarihi açıkladı. İşte KPSS 2021/2 tercihleri ile ilgili tüm bilgiler...

KPSS tercihleri ne zaman başlıyor 2021? ÖSYM açıkladı: İşte KPSS 2021/2 tercihleri tarihi

KPSS'de ter döken adaylara müjdeli haber geldi. ÖSYM, KPSS 2021/2 tercih tarihlerini yayınladı. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 ÖSYM takvimine göre KPSS 2021/2 tercihleri 22 Aralık'ta başlayacak, 29 Aralık'ta son bulacak.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

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