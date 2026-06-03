Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kral Charles, Idris Elba'yı şövalye ilan etti

        Kral Charles, Idris Elba'yı şövalye ilan etti

        Ünlü oyuncu Idris Elba, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle, Kral Charles tarafından verilen şövalye ünvanını kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 10:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şövalye ilan etti

        'Luther', 'Hızlı ve Öfkeli', 'The Suicide Squad' gibi yapımlarla hafızalarda yer edinen İngiliz oyuncu Idris Elba, dün gece 'Masters of the Universe' filminin New York galasına katılmadı ve bunun çok geçerli bir sebebi vardı. Elba'ya, Kral Charles tarafından şövalye ünvanı verildi.

        53 yaşındaki aktör, dün İngiltere'nin Windsor kentindeki Windsor Kalesi'nde, Kral Charles tarafından yeni ünvanıyla onurlandırıldı.

        Elba, gençlere yaptığı hizmetler nedeniyle bu onura layık görüldü. Oyuncu, 2022 yılında eşi Sabrina ile birlikte Elba Umut Vakfı'nı kurmuştu. Elba Umut Vakfı, gençleri eğitim, ekonomik fırsatlar ve girişimcilik yoluyla güçlendirmeye odaklanan uygulanabilir çözümlere yatırım yapıyor.

        Şövalyelik töreninde ünlü oyuncunun eşi Sabrina Elba da hazır bulundu.

        REKLAM

        Kraliyet ailesi, şövalyelik töreninden bir kareyi resmi sosyal medya sayfasında yayımlarken, Elba da bu fotoğrafı kendi sayfasında "Minnettarız. Çalışmalarımız devam ediyor" mesajıyla yeniden paylaştı.

        Kral Charles, kısa süre önce, Kralın Vakfı (King's Trust) adına Buckingham Sarayı'nda verdiği bahçe partisine Idris Elba'yı da davet etmişti. Elba, 18 yaşındayken, o zamanki adıyla Prensin Vakfı'ndan (The Prince’s Trust) aldığı burs sayesinde Ulusal Gençlik Müzik Tiyatrosu'na katılabilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 1 Haziran 2026 (İstanbul'da Kanye West Rüzgarı)

        Barışmayı kabule etmeyen eşini öldürdü. Ozan Güven'e "Dışarı" protestosu. Tatil dönüşü köprü trafiği nasıl? Putin'den 26 milyar dolarlık ölümsüzlük projesi. İstanbul'da Kanye West rüzgarı. Yeni haftada hava nasıl olacak? Nerelerde yağış bekleniyor? Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sordu; Habertürk TV M...
        #idris elba
        #Kral Charles
        #kraliyet
        #Şövalye
        #sir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        Kılıçdaroğlu talimat verdi: CHP'li tüm belediyeler denetlenecek
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        KVKK kararı ne anlama geliyor?
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem
        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Şiddetin failine bayıltan dayak!
        Sivas'ta 4'üncü ölüm... Kene kabusu devam ediyor!
        Sivas'ta 4'üncü ölüm... Kene kabusu devam ediyor!
        "Belki çocuk bekliyorum"
        "Belki çocuk bekliyorum"
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Annesini öldürdü! Taksiye kafa attı!
        Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı'
        Avrupa ülkesinden turistlere özel 'hazine avı'
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        Siyahi hastalar üzerinde yapılan skandal deney
        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu
        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu
        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!
        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Avrupalı devleri geride bıraktık
        Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor
        Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor
        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"
        "Barış için Netanyahu engelinin aşılması gerek"