Kral Charles, Idris Elba'yı şövalye ilan etti

'Luther', 'Hızlı ve Öfkeli', 'The Suicide Squad' gibi yapımlarla hafızalarda yer edinen İngiliz oyuncu Idris Elba, dün gece 'Masters of the Universe' filminin New York galasına katılmadı ve bunun çok geçerli bir sebebi vardı. Elba'ya, Kral Charles tarafından şövalye ünvanı verildi.

53 yaşındaki aktör, dün İngiltere'nin Windsor kentindeki Windsor Kalesi'nde, Kral Charles tarafından yeni ünvanıyla onurlandırıldı.

Elba, gençlere yaptığı hizmetler nedeniyle bu onura layık görüldü. Oyuncu, 2022 yılında eşi Sabrina ile birlikte Elba Umut Vakfı'nı kurmuştu. Elba Umut Vakfı, gençleri eğitim, ekonomik fırsatlar ve girişimcilik yoluyla güçlendirmeye odaklanan uygulanabilir çözümlere yatırım yapıyor.

Şövalyelik töreninde ünlü oyuncunun eşi Sabrina Elba da hazır bulundu.

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Kraliyet ailesi, şövalyelik töreninden bir kareyi resmi sosyal medya sayfasında yayımlarken, Elba da bu fotoğrafı kendi sayfasında "Minnettarız. Çalışmalarımız devam ediyor" mesajıyla yeniden paylaştı.

Kral Charles, kısa süre önce, Kralın Vakfı (King's Trust) adına Buckingham Sarayı'nda verdiği bahçe partisine Idris Elba'yı da davet etmişti. Elba, 18 yaşındayken, o zamanki adıyla Prensin Vakfı'ndan (The Prince’s Trust) aldığı burs sayesinde Ulusal Gençlik Müzik Tiyatrosu'na katılabilmişti.