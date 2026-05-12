Kral Charles'ın vakfının 50. yıl kutlamasına ünlü akını: George Clooney, Rita Ora, Rod Stewart...

Kral Charles'ın ihtiyaç sahibi gençlere yardım amacı taşıyan hayır kurumu King's Trust'ın 50'nci yılı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da kutlandı. Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın ev sahipliği yaptığı büyük etkinlikte pek çok ünlü isim de hazır bulundu.

Kutlamanın yıldızları arasında Oscar ödüllü oyuncu George Clooney ile insan hakları avukatı eşi Amal Clooney; şarkıcılar Rita Ora ve Rod Stewart; oyuncular Idris Elba ve Lily Collins vardı.