Kral Charles'ın vakfının 50. yıl kutlamasına ünlü akını: George Clooney, Rita Ora, Rod Stewart...

Kral Charles'ın, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte ev sahipliği yaptığı King's Trust adlı yardım kuruluşunun 50'nci yıl kutlamasına, George Clooney'den Rita Ora'ya, Benedict Cumberbatch'tan Rod Stewart'a, Idris Elba'dan Lily Collins'e kadar pek çok ünlü isim katıldı
Kral Charles'ın ihtiyaç sahibi gençlere yardım amacı taşıyan hayır kurumu King's Trust'ın 50'nci yılı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da kutlandı. Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın ev sahipliği yaptığı büyük etkinlikte pek çok ünlü isim de hazır bulundu.
Kutlamanın yıldızları arasında Oscar ödüllü oyuncu George Clooney ile insan hakları avukatı eşi Amal Clooney; şarkıcılar Rita Ora ve Rod Stewart; oyuncular Idris Elba ve Lily Collins vardı.
Kral Charles, henüz Galler Prensi'yken 1976 yılında King's Trust'ı kurdu. Kuruluş, Birleşik Krallık'taki dezavantajlı gençler için bir can simidi olma amacıyla çalışmalarına başladı. Yaklaşık 50 yıl sonra, kuruluş artık 25 ülkede faaliyet gösteriyor ve bir milyondan fazla gence eğitim, istihdam ve girişimcilik programları sunuyor.
İşte King's Trust'ın 50'nci yıl kutlamalarına katılan ünlü isimler...
