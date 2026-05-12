        Haberler Dünyadan Kral Charles'ın vakfının 50. yıl kutlamasına ünlü akını: George Clooney, Rita Ora, Rod Stewart...

        Kral Charles'ın, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte ev sahipliği yaptığı King's Trust adlı yardım kuruluşunun 50'nci yıl kutlamasına, George Clooney'den Rita Ora'ya, Benedict Cumberbatch'tan Rod Stewart'a, Idris Elba'dan Lily Collins'e kadar pek çok ünlü isim katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 15:39 Güncelleme:
        Kral Charles'ın ihtiyaç sahibi gençlere yardım amacı taşıyan hayır kurumu King's Trust'ın 50'nci yılı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da kutlandı. Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın ev sahipliği yaptığı büyük etkinlikte pek çok ünlü isim de hazır bulundu.

        Kutlamanın yıldızları arasında Oscar ödüllü oyuncu George Clooney ile insan hakları avukatı eşi Amal Clooney; şarkıcılar Rita Ora ve Rod Stewart; oyuncular Idris Elba ve Lily Collins vardı.

        Kral Charles, henüz Galler Prensi'yken 1976 yılında King's Trust'ı kurdu. Kuruluş, Birleşik Krallık'taki dezavantajlı gençler için bir can simidi olma amacıyla çalışmalarına başladı. Yaklaşık 50 yıl sonra, kuruluş artık 25 ülkede faaliyet gösteriyor ve bir milyondan fazla gence eğitim, istihdam ve girişimcilik programları sunuyor.

        İşte King's Trust'ın 50'nci yıl kutlamalarına katılan ünlü isimler...

        George Clooney ve Amal Clooney

        Rita Ora

        Rod Stewart, Ronnie ve Sally Wood

        Idris Elba

        Benedict Cumberbatch

        Lily Collins ve Charlie Mcdowell

        Daniel McCadden

        Charlotte Tilbury

        Amal Clooney ve George Clooney

        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
