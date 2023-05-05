Milyonlarca kişi tarafından canlı yayından takip edilecek olan Kral Charles taç giyme töreni tarihi ve saati gündemdeki yerini aldı. Son taç giyme töreni Kraliçe 2. Elizabeth'in 1953 yılında gerçekleşen taç töreniydi. Peki, "Kral Charles taç giyme töreni ne zaman, saat kaçta? Kral 3. Charles taç giyme töreni canlı yayınlanacak mı?" İşte Kral Charles taç giyme töreni hakkında tüm merak edilenler...