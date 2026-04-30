Kraliçe Camilla ile oyuncu Sarah Jessica Parker kütüphanede buluştu

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, ABD'nin 250'nci kuruluş yıl dönümü için ülkeye yaptıkları dört günlük ziyaretin ikinci bölümündeler. İki gün boyunca Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump ile görüştükten ve bir dizi etkinliğe katıldıktan sonra New York'a geçtiler.

Kral ve Kraliçe, dün birlikte Ulusal 11 Eylül Anıtı'nı ziyaret ettikten sonra New York'ta ayrı ayrı programlara katıldılar.

Kraliçe Camilla, ABD ve Birleşik Krallık'ın edebiyata olan ortak sevgisini ve kendi hayır kurumu olan 'Kraliçe'nin Okuma Odası'nın çalışmalarını duyurmak amacıyla New York Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen bir etkinliğe, tanınmış yazarlar ve okurlarla birlikte katıldı.

Kraliçe'ye, okuryazarlık savunucusu olan ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker da eşlik etti. 'Sex and the City' dizisinin oyuncusu Parker ile Camilla, geçtiğimiz günlerde Londra'da, Çocuk Kitapları Booker Ödülü'nün yazarları ve destekçileri için düzenlenen bir resepsiyonda tanışmıştı.

New York Halk Kütüphanesi etkinliğinde, Vogue dergisinin yayın yönetmeni Anna Wintour ve George W. Bush'un gazeteci kızı Jenna Bush Hager de yer aldı.

Sarah Jessica Parker, New York'taki etkinlikte, "Okumaya ve okuyucu ile kitap arasındaki ilişkiye, bunun hayatları nasıl değiştirdiğine, zenginleştirdiğine, empati ve merakı nasıl geliştirdiğine dikkat çektiğiniz için çok minnettarım. Bu, Majesteleri için çok şey ifade ediyor" dedi.

New York Halk Kütüphanesi'nin kalıcı hazine koleksiyonunda, Winnie the Pooh'nun yazarı AA Milne'nin oğluna ait oyuncak ayılar da bulunuyor ve Kraliçe, koleksiyona eklemek üzere anlamlı bir hediye getirdi.

Kütüphane ayıları edindiğinden beri orijinal Roo bebeği kayıptı ve Kraliçe Camilla, orijinal oyuncakları üreten İngiliz üretici Merrythought tarafından yapılan yedek bir Roo bebeği getirdi.

Kraliçe ayrıca, orijinal animasyon filminde Pooh'un seslendirmesini yapan Jim Cummings'in de katılımıyla, kütüphanedeki okul çocuklarına Winnie the Pooh'dan bir bölüm okudu.