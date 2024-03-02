Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.097,15 %-1,05
        DOLAR 31,3540 %0,39
        EURO 34,0503 %0,66
        ALTIN 2.100,98 %2,34
        FAİZ 45,26 %0,87
        GÜMÜŞ GRAM 23,37 %2,55
        BITCOIN 62.175,00 %-0,66
        GBP/TRY 39,7278 %0,51
        EUR/USD 1,0837 %0,26
        BRENT 83,55 %2,00
        ÇEYREK ALTIN 3.435,11 %2,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kredi derecelendirme kuruluşlarından New York Community Bank kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Kredi derecelendirme kuruluşlarından New York Community Bank kararı

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "Ba2"den "B3"e düşürdü, daha fazla not indirimi için izlemede bıraktı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings de New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını düşürürken, not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 09:18 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York Community Bank'a 'not' indirimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Moody's'den yapılan açıklamada, New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın tüm uzun vadeli ve bazı kısa vadeli notları ile değerlendirmelerinin düşürüldüğü bildirildi.

        Açıklamada, New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunun "Ba2"den "B3"e, Flagstar Bank'ın da "Baa2"den "Ba3'e indirildiği kaydedildi.

        Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, söz konusu bankaların tüm uzun vadeli notlarının daha fazla not indirimi için izlemede kalmaya devam ettiği aktarıldı.

        Moody's daha önce şubat ayında da New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "Ba3"ten "Ba2"ye düşürmüş ve daha fazla not indirimi için izlemede tutmuştu.

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings de New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını düşürürken, not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

        REKLAM

        Söz konusu not indirimleri, New York Community Bank'ın ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosunda sürpriz zarar açıklaması sonrası 29 Şubat'ta yönetim değişikliğine gitmesinin ardından geldi.

        Banka, Alessandro DiNello'nun Thomas Cangemi'nin yerine CEO olarak atandığını duyurmuştu. New York Community Bank, DiNello'yu şubat ayı başında operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Yönetim Kurulu Başkanı görevine getirmişti.

        Ayrıca banka, dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında değişikliğe giderek dahili risk yönetimine ilişkin açıklama eklemişti.

        New York Community Bank'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, iç kredi incelemesine dair iç kontrollerde etkin olmayan gözetim, risk değerlendirme ve izleme faaliyetlerinden kaynaklanan zayıflıkların tespit edildiği belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        Çeçil peynirinden tarih çıktı!
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Otomobilin tavanından yere çakıldı!
        Otomobilin tavanından yere çakıldı!
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası