Kredi derecelendirme kuruluşlarından New York Community Bank kararı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, New York Community Bank'ın uzun vadeli kredi notunu "Ba2"den "B3"e düşürdü, daha fazla not indirimi için izlemede bıraktı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings de New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank'ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarını düşürürken, not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

Giriş: 02.03.2024 - 09:18 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:18

