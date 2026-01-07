Kredi Kayıt Bürosu’ndan eğitime sürdürülebilir destek

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), “Nitelikli Eğitim” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” gibi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olan proje kapsamında; atıl durumdaki bilgisayarlar, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından öğrencilerin kullanımına sundu.

"TEKNOLOJİNİN ÖMRÜ UZUYOR, FIRSAT EŞİTLİĞİ GÜÇLENİYOR"

Projenin merkezinde yer alan döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda, KKB bünyesindeki kullanım ömrünü tamamlamış bilgisayarlar, titizlikle incelenerek donanım ve yazılım olarak tamamen yenilendi. Adeta ilk günkü performansına kavuşturulan cihazlar, sivil toplum kuruluşları ve KKB çalışanlarının önerileriyle belirlenen ihtiyaç sahibi okullara ulaştırıldı.

REKLAM

9 farklı şehirdeki 11 okulda hayata geçen bu çalışma, toplamda 3.000’den fazla öğrencinin dijital dünyayla arasındaki mesafeyi kısalttı. Proje kapsamında sadece teknolojik erişimle yetinilmedi; eğitimde fırsat eşitliğine bütüncül bir yaklaşımla, öğrencilerin bilgiye erişimini desteklemek amacıyla anaokulundan liseye kadar her yaş grubuna hitap eden yaklaşık 2000 adet kitap da okul kütüphanelerine kazandırıldı.

KKB çalışanları, projenin saha çalışmasında aktif rol aldı. 27 kişilik gönüllü ekip, 9 şehirde bilgisayarları okullara bizzat teslim ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaretler sırasında gerçekleşen sohbetlerde; dijital dünya, geleceğin meslekleri ve teknolojinin doğru kullanımı gibi konularda öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı. Bu etkileşim, projenin sadece bir ekipman desteği değil, aynı zamanda bir kurumsal gönüllülük ve mentorluk köprüsü olmasını sağladı.