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Kripto para piyasalarındaki ilk 'insider trading' cezası

Coinbase Eski Ürün Müdürü Ishan Wahi, kardeşi Nikhil Wahi'ye platformda listelenmesine karar verilen kripto paralarla ilgili bilgi verdi. Nikhil Wahi'nin bu bilgiler sayesinde yaklaşık 900 bin dolarlık kazanç sağladığının tespit edilmesi üzerine mahkeme kendisine 10 ay hapis cezası verdi. Savcılık bunun kripto para piyasasındaki ilk bilgi suistimali (insider trading) vakası olduğuna dikkat çekerek "Söz konusu karar kripto para piyasalarının kanunlardan bağımsız olmadığını açıkça göstermiştir" açıklamasında bulundu

Kripto para piyasalarındaki ilk 'insider trading' cezası
HABERTURK.COM

Kripto para platformu Coinbase Global'in eski Ürün Müdürünün kardeşi Nikhil Wahi 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD'de savcılık bunun kripto para piyasasındaki ilk bilgi suistimali (insider trading) cezası olduğunu duyurdu.

Manhattan Federal Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Nikhil Wahi ve arkadaşı Sameer Ramani, Ishan Wahi aracılığıyla Coinbase'den gizli bilgiler edinerek kripto para piyasasında işlem yaptı ve bu şekilde kazanç sağladı. Söz konusu gizli bilginin Coinbase'in listeleme kararı aldığı kripto paralara ilişkin olduğu bildirildi. Özellikle bilinirliği düşük altcoinler Coinbase gibi popüler platformlarda listelendiklerinde hızlı bir yükseliş yaşayabiliyor.

AİLESİNE BORCUNU ÖDEMEK İSTEMİŞ

Savcılık bu sayede yaklaşık 900.000 dolarlık kazanç elde eden Nikhil Wahi'nin 10 ila 16 ay arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Avukatları ise Wahi'nin üniversite parasını ödeyen ailesine borcunu geri ödemek için işlem yaptığını belirterek, hapis cezası almaması talebinde bulunmuştu.

'KANUNLARDAN BAĞIMSIZ DEĞİL'

Savcı Damian Williams bunun kripto para piyasasındaki ilk bilgi suistimali vakası olduğunu vurgulayarak "Söz konusu karar kripto para piyasalarının kanunlardan bağımsız olmadığını açıkça göstermiştir. Yasa dışı 'insider trading'in nerede nasıl yapılırsa yapılsın gerçek sonuçları vardır" ifadelerini kullandı.

950 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIYOR

Bu karar Coinbase açısından hukuki veya maddi bir sonucu olmasa da zor günlerden geçen platformun itibarını zedeledi. Gelirkaybı yaşayan Coinbase'in hisseleri son 1 yılda yüzde 82 değer kaybetti.

Firma son olarak toplam işgücünün yüzde 20'sine denk gelen 950 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bu Coinbase'in son 1 yıldaki 3. işten çıkarma kararı oldu.

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