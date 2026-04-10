Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.816,04 %0,93
        DOLAR 44,6857 %0,17
        EURO 52,2224 %0,09
        GRAM ALTIN 6.830,46 %0,00
        FAİZ 40,22 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 108,44 %0,41
        BITCOIN 71.495,00 %-1,29
        GBP/TRY 59,9806 %0,10
        EUR/USD 1,1678 %-0,18
        BRENT 97,80 %1,96
        ÇEYREK ALTIN 11.167,80 %0,00
        Haberler Ekonomi Turizm Kruvaziyer yolcu sayısı 16 yılın zirvesinde - Turizm Haberleri

        Kruvaziyer yolcu sayısı 16 yılın zirvesinde

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2026 Mart ayı, 41 bin 39 yolcu ile mart ayları içerisinde son 16 yılın en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaştı" dedi

        Giriş: 10.04.2026 - 10:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılı Mart ayına Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, “2026 yılının ilk çeyreğinde limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı 56, kruvaziyer yolcu sayısı ise 93 bin 787 olarak gerçekleşti.” açıklamasında bulundu.

        2026 yılı Mart ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Mart ayında limanlarımıza 26 kruvaziyer gemi uğrak yaptı. Kruvaziyer yolcu sayısında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artış oldu. 2026 Mart ayı, 41 bin 39 yolcu ile Mart ayları içerisinde son 16 yılın en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaştı.” ifadelerini kullandı.

        İSTANBUL LİMANLARI İLK SIRADA

        Uraloğlu, Mart ayında İstanbul limanlarına 8 kruvaziyer gemi ile 13 bin 307 kruvaziyer yolcu, Kuşadası’na 7 kruvaziyer gemi 12 bin 191 yolcu, İzmir Alsancak limanına 5 kruvaziyer gemi ile 9 bin 723 yolcu, ve diğer limanlara da 6 kruvaziyer gemi ile 5 bin 818 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. Üç aylık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “2026 yılının ilk üç ayında, İstanbul limanları 18 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. İstanbul limanlarını sırasıyla, 17 kruvaziyer gemi ile Kuşadası Limanı ve 13 kruvaziyer gemiyle İzmir Alsancak Limanı takip etti. Yolcu sıralamasında ise söz konusu dönemde İstanbul limanları 35 bin 800 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. İstanbul limanlarını sırasıyla, 27 bin 467 yolcu ile İzmir Alsancak Limanı ve 22 bin 682 kruvaziyer yolcu ile Kuşadası Limanı takip etti.”

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        16 yılın en zorlu seçimi
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
