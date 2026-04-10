Kruvaziyer yolcu sayısı 16 yılın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılı Mart ayına Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, “2026 yılının ilk çeyreğinde limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı 56, kruvaziyer yolcu sayısı ise 93 bin 787 olarak gerçekleşti.” açıklamasında bulundu.

2026 yılı Mart ayında limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Mart ayında limanlarımıza 26 kruvaziyer gemi uğrak yaptı. Kruvaziyer yolcu sayısında da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artış oldu. 2026 Mart ayı, 41 bin 39 yolcu ile Mart ayları içerisinde son 16 yılın en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaştı.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL LİMANLARI İLK SIRADA

Uraloğlu, Mart ayında İstanbul limanlarına 8 kruvaziyer gemi ile 13 bin 307 kruvaziyer yolcu, Kuşadası’na 7 kruvaziyer gemi 12 bin 191 yolcu, İzmir Alsancak limanına 5 kruvaziyer gemi ile 9 bin 723 yolcu, ve diğer limanlara da 6 kruvaziyer gemi ile 5 bin 818 kruvaziyer yolcunun geldiğini kaydetti. Üç aylık verileri de değerlendiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2026 yılının ilk üç ayında, İstanbul limanları 18 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. İstanbul limanlarını sırasıyla, 17 kruvaziyer gemi ile Kuşadası Limanı ve 13 kruvaziyer gemiyle İzmir Alsancak Limanı takip etti. Yolcu sıralamasında ise söz konusu dönemde İstanbul limanları 35 bin 800 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. İstanbul limanlarını sırasıyla, 27 bin 467 yolcu ile İzmir Alsancak Limanı ve 22 bin 682 kruvaziyer yolcu ile Kuşadası Limanı takip etti.”