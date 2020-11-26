Kuantum yolculuğu başladı! 0:00 / 0:00

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‘Kuantum Teknolojisi’ni ve getireceği yeniliklerin ele alındığı Bilişim Zirvesi’20, kanaat önderlerinin, teknoloji ve bilişim sektörü paydaşlarının, akademisyenlerin, iş ve kamu dünyası yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti. Bilişim Zirvesi’20’nin açılış programında konuşan Cumhurbaşkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç, şu bilgileri paylaştı:

“30 ton ağırlığındaki ilk bilgisayardan bugünün bilgisayarlarına geldiğimizde, değişimin hızının ne denli müthiş olduğunu görmekteyiz. Geldiğimiz süreçte makineler düşünmekten daha fazlasını yapmaya başladı. Bu noktada sınırsız üretilen veriyi anlık olarak işleyebilecek yeni bir teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz. Karşımıza çıkan bu yeni teknoloji Kuantum bilgisayarları, kuantum teknolojisi. Bu yeni teknolojileri kullanacak yeteneğe ihtiyacımız var. İşimizin geleceğinde otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda neticesinde gelecek 10 yıl içerisinde Türkiye’de 3.1 milyon iş artışı yaşanacak. Bunu başarabilmek için yetkinlik dönüşü gerçekleştirmek gerekiyor.”

Koç, “Ülkemiz dijital dönüşümün uluslararası endekslerinde büyük başarılara imza atıyor. Ülkemiz en son temmuz ayında yapılan e-devlet Gelişmişlik Endeksi’nde 193 ülke arasında çevrimiçi hizmette 22. sıraya, e-katılım endeksinde 23. sıraya yükseldi. Amacımız teknolojiyi kullanarak ilk 10 sırada yer almak” dedi.

“HABERLEŞMEDE AYAK SESLERİNİ DUYMAYA BAŞLADIK”

Ziryeye “Geleceğin Teknolojisi” başlıklı konuşmasıyla katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise şöyle konuştu:

“Kuantum teknolojisi önümüzdeki yıllara damga vuracak. Kuantum teknolojisinin haberleşme alanında ayak seslerini duyurmaya başladık. Henüz bu teknolojinin olgunlaşmasının tam eşiğindeyiz. Bu teknolojileri geliştirmek kritik önem taşıyor. Yatırımlarımızı geleceğe göre şekillendiriyoruz. Kuantum için 5G ve ötesi teknolojilere ihtiyacımız olduğunun bilincinde olarak, dönüşümün anahtarı olduğunu bilerek çalışıyoruz.”

“KRİPTOGRAFİ İLK SONUÇLARINI GÖRECEĞİMİZ ALAN OLACAK”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır “Türkiye’de Teknoloji” başlıklı konuşmasında, “Kuantum teknoloji ile çok farklı yeniliklerin hayatımıza gireceği öngörülüyor. Kriptografi bu alanda belki de ilk sonuçlarını göreceğimiz alan olarak ortaya çıkıyor. Mevcut bilgisayar ile oluşturulan şifrelerin kauntum bilgisayar, yazılımlar ile çok kolay kırılabileceği öngörülüyor. Dolayısıyla bütün bu güvenlik alt yapılarının şifreleme süreçlerinin yeniden ele alınması gerekecek” dedi.

“TÜRKİYE MODELİNİ GELİŞTİRMELİYİZ”

Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul ise “İş Ekosisteminde Kuantum Kavramı” başlıklı konuşmasında şunları söyledi:

“Kuantum teknolojisinin işlemci gücünün çok yüksek artışı, nerdeyse eş zamanlı hesaplamaları ya da mümkünsüz görünen sorunların çözümünü mümkün kılacak. Türk iş dünyasının müşteri gruplarını hedeflemesi, gelecekte ortaya çıkan ihtiyaçları anlaması ve ürünleri ona göre tasarlaması gerekiyor. Sorumluluk dış dünyaya havale edilmemeli. Kanalda herkes bunu kullanıyor dememeli, dağıtım kanallarını anlamamız gerekir. Tutundurmaya önem verilmeli. Başka modelleri kopyalamak yerine Türkiye modelini geliştirmememiz, ileri noktaya taşımamız gerekiyor.”

PANDEMİ GÖSTERDİ Kİ, YAPAY ZEKA…

Bilişim Zirvesi’nde, Kuantum Teknolojisi’nin teknolojik cihazlara, dijital dönüşüme, fintech ve ticaret gibi her alana farklı etkilerini ele alındı.

Bilişim Zirvesi’nde, Kuantum teknolojisinin bilgisayarlarla yakın ilişkisini anlatan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Cem Say “Teknoloji sayesinde dünya pandemiyi daha az hasarla atlatıyor. Pandemi gösterdi ki, yapay zekâ daha ilerde olsaydı üretim, iş yapış daha kolay olacaktı, üretimi robotlar yapacaktı. Bu nedenle pandemi kuantum bilgisayarlar gibi teknolojilerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kuantum yolculuğu bu nedenle kaçınılmaz bir süreç ve bizim de matbaada yaşadığımızı yaşamamız, kuantuma geçişini hızlandırmamız, bunun için alana dair insan yetiştirmemiz gerekiyor. Türkiye hem yapay zekâ hem de kuantum hesaplamada treni kaçırmış değil. Özellikle yazılım tarafı ülkemiz için çok önemli. Bu alanda önemli eğitim kurumları ve eğitim gören öğrenciler var bunu da hızla artırmalıyız, geç kalmamalıyız” diyerek kuantuma ve kuantum konusundaki eğitime dikkat çekti.

Kuantum teknoloji alanında dünyadaki sayılı isimden biri olan, Kanada Wilfrid Laurier Üniversitesi Fizik ve Bilgisayar Bilimleri Profesörü, Kuantum Fizikçisi, TED konuşmacısı Dr. Shohini Ghose kuantum fiziğinin yasalarına dikkat çekerek “Parçacıklar ‘süper güçler’ sergiliyor. Bu yetenekler ultra hızlı bilgi işlem, hassas görüntüleme veya güvenli iletişim için kullanılabilir” diye konuştu.

2021’İN TEMASI: EVREN SANATI

Dell Technologies EMEA CTO’su Marc O’Regan’ın “Kuantum Çağı için Ölçeklenebilir Mimari” başlıklı konuşmasını yaptığı zirvede ayrıca Dell Technologies Türkiye, Fortinet, Turkcell, Papara, Trendyol ve SAP Türkiye gibi markaların üst düzey yöneticileri ve dijital liderleri konuşmaları ile etkinlikte yer aldı.

Bilişim Zirvesi 2020’nin açılış konuşmasını yapan Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göçe, “Bugün Kuantum Teknolojisi’ni konuşurken, 2021 yılın temasını da sizlere duyurmak isteriz. 2021’de ‘Evren Sanatı - Yaşam Çiçeği’ diyeceğiz. Doğada inanılmaz bir sanat var. Yaşam Çiçeği de bunun bir örneği, biz bunları teknoloji ağlarının mükemmelliğine kadar taşıyacağız” dedi.

TEKNOLOJİ KAPTANLARINA ÖDÜL

Bu yıl “Kuantum Yolculuğu” teması ile ilk kez dijital ortamda gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi kapsamında düzenlenen “Teknoloji Kaptanları Ödülleri” sahiplerini buldu. Dijital Dönüşüm Projesi, İnovasyon Projesi, Maliyet İyileştirme Projesi, Müşteri ile Etkileşim Projesi, Operasyonel Yetkinlik Projesi ve Sosyal Sorumluluk Projesi kategorilerinde ödüllerin sahiplerini bulduğu dijital törende, “Yılın Teknoloji Kaptanı” Enuygun.com’da görev alan Hakan Kanar oldu.

Hakan Kanar ayrıca, Yılın "Müşteri ile Etkileşim" Proje ikincisi, Yılın "Maliyet İyileştirme" Proje birincisi ve Yılın "İnovasyon" Proje birincisi ödüllerinin de sahibi oldu.