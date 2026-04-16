        Küba lideri: Görevimiz savaşı önlemek için hazırlıklı olmak | Dış Haberler

        Küba lideri: Görevimiz savaşı önlemek için hazırlıklı olmak

        ABD'nin Küba'ya yönelik askeri saldırısının ihtimal dahilinde olduğunu belirten Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "Savaş istemiyoruz ancak görevimiz, savaşı önlemek için hazırlıklı olmak ve eğer kaçınılmaz olursa onu kazanmaktır. Hiç şüpheniz olmasın, Küba zafer kazanacak bir devlettir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 22:43 Güncelleme:
        Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri saldırısının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

        Başkent Havana’da, Küba Devrimi’nin "sosyalist karakterinin" ilan edilişinin 65. yıl dönümü dolayısıyla konuşan Canel, ABD ile yaşanan gerilime değindi.

        Canel, ABD'nin Küba'ya askeri saldırısının ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayarak, "Savaş istemiyoruz ancak görevimiz, savaşı önlemek için hazırlıklı olmak ve eğer kaçınılmaz olursa onu kazanmaktır. Hiç şüpheniz olmasın, Küba zafer kazanacak bir devlettir." dedi.

        Ülkenin oldukça zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden Canel, Küba halkına olası bir işgale karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı.

        Canel, ABD’nin Küba’ya yönelik çok boyutlu bir saldırganlık politikası izlediğini savundu.

        Küba halkının yaşadığı ekonomik sıkıntılardan, ülkeye ambargo uygulayan ABD'yi sorumlu tutan Canel, "Kübalı ailelerin yaşadığı acıdaki mutlak sorumluluğu kimse inkar edemez." diye konuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

        Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydetmiş, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

        Küba Devlet Başkanı Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." demişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

