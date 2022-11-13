Kubilay Aka ile Danla Bilic ayrıldı: Kafalarımız uyuşmadı

"KAFALAR UYUŞMADI"

Aka, konuyla ilgili "İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı değil, denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda da fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti" ifadelerini kullandı.