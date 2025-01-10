Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı

Çift, yaşadıkları sorunları geride bırakarak ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı. Bir etkinliğe katılan Aka, ayrılığın iç yüzünü şu ifadelerle açıklamıştı; Biz, her çift gibi kavga ettik, tartıştık. Hafsanur, beni takipten çıktı, sonra barıştık ama böyle konuları bize sorun. Gereksiz insanlara mikrofon uzatmaya gerek yok. Tartıştık sadece. Ayrılık durumumuz yok"