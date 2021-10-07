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Kubilay Aka: Özür dilemediğim için özür dilerim

Oyuncu Kubilay Aka, "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum." sözleriyle sosyal medyada tepki toplamıştı. Önceki gün İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Aka, söylemek istediğini ifade edemediğini belirterek, "Özür dilemediğim için özür dilerim." dedi

Kubilay Aka: Özür dilemediğim için özür dilerim - Magazin haberleri
Kubilay Aka özür diledi
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HABERTURK.COM

Son dönemin popüler oyuncularından Kubilay Aka, geçtiğimiz hafta Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu ile birlikte rol aldığı 'Aşk 101' dizisinin galasındaki açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

"BİRİNE MİNNET ETMEYE GEREK DUYMUYORUM"

Kimseden özür dilemediğini söyleyen Kubilay Aka, "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum. Hatalıysam da hata yapmışımdır, insanımdır gayet normal bir şey o yüzden dilemem. 26 yaşında bir gencim ve anlayış beklerim karşı taraftan." demişti.

"ÖZÜR DİLEMEDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Aka, önceki gün İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerdeki sözleri için 'Türk halkından özür dilediğini' ifade etti. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Kubilay Aka, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Şimdi bütün Türk halkından özür dilemediğim için özür diliyorum. Orada canlı yayın heyecanının yanında bir de zamansal sıkıntılar da vardı. O yüzden söylemek istediğimi tam ifade edemedim, yanlış anlaşılmışım biraz. 'Minnet etmem' gibi bir kelime çıkmış ağzımdan. Olabilir canlı yayın heyecanıdır. Ama orada söylemek istediğim şey; özür çok değerli bir şey, çok özel bir şey benim için... Benim annemin, babamın bana öğrettiği; bir kişiden özür diliyorsan eğer bir hatayı bir kere yapacaksın demektir. Bunu teminatını veriyorsun demektir. Ve bir daha aynı kişinin karşısına geçip aynı hatadan dolayı özür dilersen bu benim için daha büyük bir utanç olur. O yüzden özür kısmını en sona bırakırım önce bir gönül almaya çalışırım. Olayım o dur o yüzden 'Özür dilemem' dedim. Ama özür dilerim tabii ki. Yani 27 yaşındayım herhalde bu yaşa özür dilemeden gelmiş olmam imkansız olur.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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