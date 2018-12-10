Kübra Süzgün kimdir? sorusu Kadın dizisini izleyenler tarafından merak ediliyor. Oyunculuğuyla göz dolduran Kübra Süzgün Kübra Süzgün kimdir? Kübra Süzgün kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?

Kübra Süzgün, 26 Haziran 2009 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Genç yetenek Kübra Süzgün Next Way Ajans'a bağlı çalışmaktadır. Henüz genç yaşına rağmen bir çok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başararak Kübra Süzgün geleceğin oyuncularından olmaya aday göstermektedir. 1.28 cm boyunda 26 kilo olan başarılı genç oyuncu bir çok reklam filminde de yer almıştır.

KÜBRA SÜZGÜN'ÜN YER ALDIĞI REKLAM FİLMLERİ

2015 - Digiturk

2015 - Garanti Bankası Öğretmenler Vakfı Reklamı

2015 - Arçelik Fotoğraf Çekimi

2015 - Türkiye'nin Mühendis Kızları ''Limak Holding''

2015 - Pıque Famıly Eğlence Dünyası Fotoğraf Çekimi

2016 - Garanti Bankası Ugi

2017 - Medipol Ünv. Reklam Filmi

2017 - Danone

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ