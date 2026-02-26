Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Hurdacıların kapağını çaldığı rögara düştü!

Güngören'de 10 yaşındaki Tuğrul T. sokakta yürüdüğü sırada rögara düştü. Olayın yaşandığı sokaktaki bir binanın yıkım için tahta kapı ve çerçevelerinin sokağa atıldığı, bu kapılardan birinin de rögarı kapatmak için kullanıldığı ortaya çıktı. Rögar kapağının ise hurdacılar tarafından çalındığı iddia edildi. Yaralanan çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre olay, Mareşal Çakmak Mahallesinde bir sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Tuğrul T. okula gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada yaklaşık 4 metre derinliğindeki atık su gider kuyusuna düştü. Çocuğun rögarın üstünde bulunan tahta kapağının camlı bölümüne basıp düştüğü ortaya çıktı.

HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI

Yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Halat yardımıyla yaralı çocuk düştüğü yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 4'üncü sınıf öğrencisi çocuk ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kol ve başından yaralandığı öğrenilen çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.