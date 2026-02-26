Canlı
        Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Hurdacıların kapağını çaldığı rögara düştü!

        Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Hurdacıların kapağını çaldığı rögara düştü!

        İstanbul Güngören'de feci bir kaza yaşandı. Olayda 10 yaşındaki Tuğrul T., hurdacıların kapağını çaldığı rögara düştü. Çevredekilerin halat yardımıyla kurtardığı çocuk yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Kapağı çalınan rögara düştü!

        Güngören'de 10 yaşındaki Tuğrul T. sokakta yürüdüğü sırada rögara düştü. Olayın yaşandığı sokaktaki bir binanın yıkım için tahta kapı ve çerçevelerinin sokağa atıldığı, bu kapılardan birinin de rögarı kapatmak için kullanıldığı ortaya çıktı. Rögar kapağının ise hurdacılar tarafından çalındığı iddia edildi. Yaralanan çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, Mareşal Çakmak Mahallesinde bir sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Tuğrul T. okula gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada yaklaşık 4 metre derinliğindeki atık su gider kuyusuna düştü. Çocuğun rögarın üstünde bulunan tahta kapağının camlı bölümüne basıp düştüğü ortaya çıktı.

        HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI

        Yardım çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Halat yardımıyla yaralı çocuk düştüğü yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 4'üncü sınıf öğrencisi çocuk ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kol ve başından yaralandığı öğrenilen çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        "HURDACILAR RÖGAR KAPAĞINI ÇALMIŞ"

        Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri olayın olduğu kuyunun etrafına güvenlik şeridi çekerken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Görgü tanığı Cuma Işık, "Bu binada yıkım var bugün dün çerçeveleri söktüler. Hatta kepçe gelecekti akşam yer bulunamadı. Hurdacılar rögar kapağını çalmışlar; üzerine tahta kapı koymuşlar.Bir çocuk da yoldan geçerken üzerine basıyor. Kırılınca rögara düşüyor. Ambulans polis geldi. Muhtemelen kolunca, bacağında kırık olabilir. Çocuk ambulansla hastaneye götürüldü. Çocuğun ciddi bir şeyi yok korkmuştu biraz. Yanında biz kır ve annesi vardı polis gerekli tedbirleri aldı."diye konuştu.

        Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

