Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Küçük ev aletleri ithalatında uygulanan gözetim uygulamasında düzenlemeye gidildi

Yerli üretimi olan yeni nesil ürünlerden airfryer ve robot süpürgenin de aralarında yer aldığı bazı küçük ev aletlerinin ithalatında uygulanan gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi

Küçük ev aletleri ithalatında uygulanan gözetim uygulamasında düzenlemeye gidildi
AA

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, porselenden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası, seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası ve seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyasının ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu ürünler Bakanlık tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecek.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi kapsamında Bakanlık internet sayfasında yer alan "E-Hizmetler" ve "E-İşlemler" altındaki "İthalat Belge İşlemleri" bölümünde yer alan "E-İmza Uygulamalarına Giriş" kısmında elektronik imza ile yapılacak. Ayrıca, e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabilecek.

Bakanlığın "ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğler" de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı (süsler) ve benzeri işler için cam eşya tanımlı ürün grubu için belirlenen birim gümrük kıymeti rakamları güncellendi. Bu ürünler için gümrük kıymeti rakamları ton başına 1300 dolar ile 6 bin 500 dolar arasında değişecek.

Yerli üretimi olan yeni nesil ürünlerden airfryer, robot süpürge, dik süpürge ve stand mikserlerin ithalatının yakından izlenebilmesi ve özellikle düşük birim fiyatlı ithalatın gerçekleşme koşullarının araştırılması amacıyla, söz konusu eşyanın belirlenen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymeti haiz olanlarının ithalatı ülke ayrımı olmaksızın gözetime tabi tutulacak. Söz konusu ürünler için gümrük kıymeti adet başına 10 dolar ile 200 dolar arasında olacak şekilde güncellendi.

Tebliğler yayım tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emtia piyasasındaki satış baskısının önüne geçilemiyor
İŞ-YAŞAM Emtia piyasasındaki satış baskısı sürüyor
Ekonomik güven endeksinde artış
İŞ-YAŞAM Ekonomik güven endeksinde artış
Seçimin ardından iş dünyasından ilk açıklamalar
İŞ-YAŞAM Seçimin ardından iş dünyasından açıklamalar
Meslek liselerinden üretime 1 milyar 349 milyonluk katkı
İŞ-YAŞAM Meslek liselerinin üretime katkısı yüzde 189 arttı
Tarım ve Orman Bakanlığı özel sektöre kesimlik hayvan ithalatı izni verileceği iddialarını yalanladı
İŞ-YAŞAM Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama
Hepsiburada ilk çeyrekte yüzde 78 büyüdü
İŞ-YAŞAM Hepsiburada ilk çeyrekte yüzde 78 büyüdü
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine bugün başlıyor
İŞ-YAŞAM Milli elektrikli tren yola çıkıyor
Küresel piyasalarda gözler ABD'de
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalarda gözler ABD'de
ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi 2017'den bu yana en düşük seviyede
İŞ-YAŞAM Nakit seviyesi 2017'den bu yana en düşük seviyede
ABD Hazine Bakanı Yellen'den Kongre'ye çağrı
İŞ-YAŞAM ABD Hazine Bakanı Yellen'den Kongre'ye çağrı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.