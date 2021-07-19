Bu nasıl baba! Çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddiası!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Küçükçekmece'de çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddia edilen baba gözaltında
ABONE OL

Küçükçekmece'de çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede bir babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğünü iddia eden mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler babayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de 2 çocuk ve anneyi koruma altına aldı. Babanın çocuğunu dövdüğü iddia edilen görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.

SON DAKİKA: Küçükçekmece'de çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddia edilen baba gözaltında
Bu nasıl baba! Çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddiası!
0:00 / 0:00
DHA

Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dinar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede çocuğunu tavana asarak dövdüğünü gören mahalle sakinleri olayı hem videoya çekti ardından da polis ekiplerine haber verdi.

Sosyal medyada da paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gelerek çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen T.K. isimli babayı gözaltına aldı.

Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de ailenin 2 çocuğunu ve annesini koruma altına aldı.

YAŞANANLAR MAHALLE SAKİNLERİNİN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olayın yaşandığı sokakta oturan bir mahalle sakini ailenin yaşadığı dairede olup bitenleri cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler de içeriden ağlayan çocuk seslerinin geldiği duyuluyor.

Mahalle sakinlerinin bağırdığını gören ve baba T.K. olduğu iddia edilen bir kişinin ise balkon kapısının hızla kapattığı görülüyor.

Görüntülerin sonunda ise kamera ile çekim yapan kişinin "Şimdi ben bunu polise göndermeyeceğim mi, polisi çağırmayacağım mı?" dediği duyuluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugün (Arefe günü) resmi tatil mi? 19 Temmuz tatil mi, kamuda ve özel sektörde mesai var mı?
GÜNDEM Arefe günü resmi tatil mi?
Burası 'Unutulmuşlar Kasabası' Kimi tecavüze uğramış, kimi demir sopalarla dövülmüş... - Haberler
GÜNDEM Kimi tecavüze uğramış kimi demir sopalarla dövülmüş!
Dehşet anı! Sokakta defalarca bıçakladı
GÜNDEM Dehşet anı! Sokakta defalarca bıçakladı
Sağlık ocağı arefe günü açık mı? Sağlık ocakları arefe günü kaça kadar açık? 19 Temmuz 2021 Arife Günü
GÜNDEM Sağlık ocakları arefe günü açık mı?
2021 ÖSYM sınavları YÖKDİL, TUS, ALES, KPSS ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve ÖSYM sınavları başvuru tarihleri
GÜNDEM 2021 ÖSYM sınav takvimi
5 milyonluk bayram vurgunu jandarmaya takıldı
GÜNDEM 5 milyonluk bayram vurgunu jandarmaya takıldı
AŞI RANDEVU ALMA: Aşı randevu telefon numarası kaç? Aşı randevusu e-Devlet, e-Nabız ve MHRS ekranı!
GÜNDEM Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Arefe günü İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler! 19 Temmuz AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgula
GÜNDEM İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Aşı yaşı kaça indi? Aşı sırası kimde, 18 yaş altı aşılama var mı? e-Nabız aşı sırası sorgulama ekranı
GÜNDEM Aşı yaşı kaça indi?
19 Temmuz İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları... Arefe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?