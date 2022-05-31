Kuduz belirtileri 0:00 / 0:00

Kuduz Nedir?

Kuduz nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Kuduz temelde hem insanlar hem de diğer memelilerde bulunan “Rhabdovirüs” ailesinden bir RNA virüs tarafından oluşur ve beynin iltihaplanmasına neden olarak kişiye zarar verir. Kuduz hastalığı kuduz enfeksiyonu olan bir hayvanın bir diğer hayvanı veya insanı ısırdığı veya yaraladığı zaman ortaya çıkıp yayılmaktadır. Kuduz enfeksiyonu kapmış olan hayvandaki salya, ağız, burun ve gözle de temasta kuduz bulaşması muhtemeldir. Eğer kuduz hastalığı zamanında teşhis edilip tedavisi yapılmazsa ölümcül olabilmektedir.

Kuduz hastalığının iki farklı türü vardır. İlki “Ensefalitik” kuduzdur. İnsanlarda görülen kuduzun neredeyse hepsi bu türdedir. Bu kuduz türü yüzünden kişi enfekte olduğunda kişide hidrofobiyle hiperaktivite görülmesi muhtemeldir. İkinci kuduz türüyse “paralitik” kuduzdur. Bu tür fark edilmez ve tedavisi yapılmazsa felce neden olabilir. Çok tehlikeli bir türdür.

Kuduz Neden Olur?

Kuduz neden olur diye merak edenlere kuduza bu hastalığa neden olan virüsün sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Kişinin kuduz virüsü kapması için illa kuduz mikrobunu taşıyan hayvan tarafından ısırılması gerekmemektedir. Tükürük, ağız ve burun salgılarıyla da kuduzun bulaşması mümkündür. Kuduzun kişiye bulaşmasının engellenmesi için kuduz mikrobuna hiçbir şekilde vücudunu temas ettirmemiş olması gerekmektedir.

Kuduz Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Kuduz ne zaman ortaya çıkan sorusu çok fazla sorulmaktadır. Kuduzun ortaya çıkması için kuduz mikrobuyla bir şekilde temas edilmesi gerekmektedir. Kimi zaman kuduz mikrobunu taşıyan hayvanların bir başka hayvanı ya da insanı ısırmasıyla bulaşan kuduz mikrobu bazen sadece salyayla ya da mukozalarla hatta deriyle bile temasta bulaşabilmektedir. Kuduz mikrobuyla temas eden hayvan ya da insanın vücuduna virüsün girmesinin ardından ortalama 7 hafta içerisinde belirtiler görünmeye başlar. Fakat kuduzla temas şüphesi varsa temasın ardından 2 ya da 3 hafta içerisinde kontrol ettirilmesinde fayda vardır.

Kuduz Cinsel İlişki İle Bulaşır Mı?

Kuduz tehlikeli ve ölümcül bir virüs türü olduğundan pek çok kişi kuduz cinsel ilişki ile bulaşır mı diye merak etmektedir. Ancak kuduz hayvandan hayvana ve hayvandan hayvana bulaşan bir mikrop olmasına karşın insandan insana bulaşan bir virüs türü değildir.

İnsanda Kuduz Öldürür Mü?

Herhangi bir şekilde kuduz mikrobuyla temasta bulunan bir kişi insanda kuduz öldürür mü diye düşünüp tedirgin olmaktadır. Bu tedirginlik çok doğrudur. Çünkü kuduz hayvanda da insanda da oldukça tehlikeli bir mikroptur. Kuduz mikrobu tedavi edilmediğinden tüm memelilerin merkezi sinir sistemine etki edip onu çökerttiğinden öldürür.

Kuduz Tedavisi

Kuduz oldukça tehlikeli bir mikrop olmasına rağmen kuduz tedavisi mümkündür. Kuduz ile herhangi bir şekilde temas eden kişinin bu olayın ardından hızlıca bu teması engellemek için temas eden bölgeyi deterjan, dezenfektan, kolonya ya da sabunlu suyla en az 10 dakika süresince temizlemesi gerekmektedir. Bu durum her zaman tüm mikrobu uzaklaştırmasa da çoğunlukla kişinin fazla zarar almasını engelleyebilmektedir. Bunun yanı sıra kuduz tedavisinde oldukça etkili olduğu düşünülen “immün globülin” temelli enfeksiyona hızlı etkiden ilaçlar vardır. Ayrıca kuduz aşıları da kuduz enfeksiyonun vücuttan atılması ve enfeksiyonla savaşması açısından oldukça faydalıdır. Bütün bunlara karşılık kuduzdan kurtulmak oldukça zordur. Önemli olan başlangıçta hızlı tedavi edilmesidir. Vakit geçtikten sonra hiçbir tedavi işe yaramamaktadır. Bu yüzden pek çok kuduz vakası ölümle sonuçlanmaktadır.