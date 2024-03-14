Küfür etmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre küfür edince oruç bozulur mu?

KÜFÜR ETMEK ORUCU BOZAR MI?

Küfür, kişilerin isteyerek ya da istemeyerek kullandıkları kötü ifadeler içeren sözlerdir. İslam dinine göre de küfür etmek hoş karşılanmayan ve Müslümanlara haram kılınan bir eylemdir. Bu yüzden özellikle Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen kişiler, oruçluyken küfür etmek orucu götürür mü? sorusunu oldukça sık bir şekilde sormaktadır. Küfür orucu bozan ve kaza orucu tutulmasına sebep olan bir davranış değildir ancak tutulan orucun sevabını azaltmaya neden olur.