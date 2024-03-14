Krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet'ten orucu bozan durumlara ilişkin yanıtlar
Diyanet İşleri, oruç ibadetini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar için gerekli hükümleri açıklıyor. Bu konulardan bir tanesi de günlük hayatta sıklıkla yapılan krem sürme işlemi. Peki, krem sürmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet'ten krem cevabı..
Ramazan ayında orucun bozulacağı konular merak ediliyor. Bu kapsamda araştırılan, "Krem sürmek orucu bozar mı?" sorusu, Diyanet İşleri tarafından yanıtlandı. Diyanet, krem sürmenin oruca etkisini anlatırken; orucun sınırlarını da ifade etti. İşte, krem sürmeye dair yapılan açıklama...
KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri, krem sürmenin orucu bozup bozmayacağına dair şu cevabı verdi;
Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır.
Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.
ORUÇ HANGİ KOŞULLARDA BOZULUR?
Diyanet, oruç tanımlamasını yaparken kişilerin; imsaktan, akşam vaktine kadar olan sürede yemei çme ve cinsel aktivitelerden uzak durulması gereken bir ibadet olarak tanımlıyor.
Bu tanım ve yukarıda belirtilen 'yeme içme anlamına da gelmemektedir' ifadesinden yola çıkarak; orucun kasıtlı niyetler dışında bozulmadığı anlamını çıkartabiliriz.