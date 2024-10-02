Küfür tartışması kanlı bitti: Arkadaşını bacağından vurdu
İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi, daha önce küfür etme nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla bacağından vurdu. Şüpheli olayda kullandığı silahla yakalanırken, yaralanan arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Zeytinburnu'na bağlı Veliefendi Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde arkadaş oldukları öğrenilen Ziya O. ile Uğur Ö. arasında iddiaya göre daha önce küfür etme nedeniyle tartışma çıktı.
İkili sokakta karşılaşınca tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Ziya O. belinden çıkardığı tabancayla arkadaşı Uğur Ö.'yü bacağından yaraladı, ardından da olay yerinden uzaklaştı.
Bu sırada bacağından yaralanan Uğur Ö. "Niye böyle yaptın" diye sorarken, silahla arkadaşını bacağından yaralayan Ziya Ö. ise, "Sen niye olduğunu biliyorsun" diye karşılık verdi.
Bacağını tutarak merdivenlere oturan yaralı Uğur Ö.'ye ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Uğur Ö.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla saldırgan Ziya O.'yu kısa sürede olayda kullandığı silahla yakaladı.
Ziya O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken benzer suçlardan poliste çok sayıda kaydı olduğu da öğrenildi.