Küfür tartışması kanlı bitti: Arkadaşını bacağından vurdu

Kavga sırasında Ziya O. belinden çıkardığı tabancayla arkadaşı Uğur Ö.'yü bacağından yaraladı, ardından da olay yerinden uzaklaştı.

Bu sırada bacağından yaralanan Uğur Ö. "Niye böyle yaptın" diye sorarken, silahla arkadaşını bacağından yaralayan Ziya Ö. ise, "Sen niye olduğunu biliyorsun" diye karşılık verdi.