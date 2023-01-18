'Külkedisi arabası' Kayseri'de...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam 'Külkedisi arabası' Kayseri'de... "Dünyada 2 tane var"
ABONE OL

'Külkedisi arabası'yla Kazakistan'dan Kayseri'ye geldi

Kayseri'de elektrik otomasyon işi yapan 47 yaşındaki Hakan Maraşlı, Kazakistan'a iş seyahati için gittiği sırada gördüğü ve çok beğendiği 'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobiliyle yaklaşık 6 bin kilometre mesafe katederek memleketi Kayseri'ye geldi. Görenlerin araca yoğun ilgi gösterdiğini belirten Maraşlı, "Dünyada 2 tane olan aracın bir tanesi Türkiye'de ve şu anda Kayseri'deyiz. Aracı ticari amaçlı değil, keyfi gezmek amaçlı almıştım. Sonrasında insanlardan bu araca talep olunca özel günlerde de kullanmaya başladık. Bunu ticari amaçlı değil eğlence amacıyla yapıyoruz" dedi

'Külkedisi arabası' Kayseri'de...
DHA

Kayseri'de elektrik otomasyon işi yapan Hakan Maraşlı, 3 ay önce Kazakistan'a iş seyahati için gitti.

DHA'nın haberine göre Kazakistan gezisinde 'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili gören Maraşlı, aracı satın almaya karar verdi.

6 BİN KİLOMETRE GİTTİ

Beğendiği otomobili alan Maraşlı, yaklaşık 6 bin kilometre mesafe katederek memleketi Kayseri'ye geldi.

DÜNYADA 2 TANE OLDUĞUNU BELİRTTİ

İnsanların araca yoğun ilgi gösterdiğini belirten Maraşlı, "Kazakistan'a sürekli ticari amaçlı iş seyahatlerine gidiyorum. Aracı orada gördüm ve çok hoşuma gitti. Türkiye'ye getirmenin yollarını aradım. Bazı sorunlar vardı onları çözüp aracı Türkiye'ye getirdim.

Dünyada 2 tane olan aracın bir tanesi Türkiye'de ve şu anda Kayseri'deyiz. Aracı ticari amaçlı değil, keyfi gezmek amaçlı almıştım. Sonrasında insanlardan bu araca talep olunca özel günlerde de kullanmaya başladık. Bunu ticari amaçlı değil eğlence amacıyla yapıyoruz" diye konuştu.

"650 BİN TL'YE MAL OLDU"

Aracın maliyetine değinen Maraşlı, "Araç, Kazakistan'dan buraya getirmem ve bazı eksiklerini tamir ettirmekte dahil 650 bin TL'ye mal oldu. Bu aracımız Kazakistan'dan Türkiye'ye gelene kadar gören insanların dikkatini çekti. Türkiye'de ilk olduğu için insanlar şaşırdılar. Güzel tepkiler alıyorum. İnsanlarda ricam, trafikte aracı gördükleri zaman fotoğraf video çekiyorlar. Bu da trafiğe engel oluyor. Bana, 'sağa yanaş fotoğraf çekeceğiz' dedikleri zaman ben yardımcı oluyorum. Lütfen trafiği tehlikeye atmasınlar" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kafası insan, vücudu yılan! Yerin yedi kat altındaki efsane: Şahmaran
YAŞAM Kafası insan, vücudu yılan! Yerin yedi kat altındaki ...
Atlantik Okyanusu'nu yelkenliyle geçen ilk Türk kadınının sıradaki hedefi Pasifik
YAŞAM Atlantik'i tek başına geçti... Sıradaki hedefi ...
Zirvesi karla kaplanan dağda dağ keçileri görüntülendi
YAŞAM Zirvesi karla kaplanan dağda görüntülendi
48 yıldır hem hayat arkadaşı hem de meslektaşlar
YAŞAM 48 yıldır hem hayat arkadaşı hem de meslektaşlar
Herkes rüya görür, peki ya ahtapotlar! Bilim insanları açıkladı: Ahtapotlar rüya görür mü?
YAŞAM Herkes rüya görür, peki ya ahtapotlar! Bilim ...
Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? İşte 7 nedeni
YAŞAM Sivrisinekler neden bazı insanları daha fazla ısırır? ...
Akla gelen kötü düşünceler neden oluşur ve nasıl geçer?
YAŞAM Akla gelen kötü düşünceler neden oluşur ve nasıl ...
Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi? İşte tarihi...
YAŞAM Hapşırdıktan sonra "çok yaşa" demek nereden geldi?
Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir! Burçlara asla söylenmemesi gereken şeyler - Burç yorumları!
YAŞAM Aşkınızın devamı tek bir cümleye bağlı olabilir!
İlham verecek efsane filmler ve replikleri! En iyi, en güzel ve en etkileyici film replikleri!
YAŞAM Bakış açınızı değiştirecek unutulmaz film replikleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.