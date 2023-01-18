'Külkedisi arabası' Kayseri'de...

DÜNYADA 2 TANE OLDUĞUNU BELİRTTİ

İnsanların araca yoğun ilgi gösterdiğini belirten Maraşlı, "Kazakistan'a sürekli ticari amaçlı iş seyahatlerine gidiyorum. Aracı orada gördüm ve çok hoşuma gitti. Türkiye'ye getirmenin yollarını aradım. Bazı sorunlar vardı onları çözüp aracı Türkiye'ye getirdim.

Dünyada 2 tane olan aracın bir tanesi Türkiye'de ve şu anda Kayseri'deyiz. Aracı ticari amaçlı değil, keyfi gezmek amaçlı almıştım. Sonrasında insanlardan bu araca talep olunca özel günlerde de kullanmaya başladık. Bunu ticari amaçlı değil eğlence amacıyla yapıyoruz" diye konuştu.