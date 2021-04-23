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Paribu: Kullanıcılarımız varlıkları teminat altındadır

KParibu son günlerde kripto para piyasasında yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada "Kullanıcılarımızın tüm TL ve kripto varlıkları iç denetim prosedürleriyle teminat altındadır" ifadelerini kullandı

Paribu: Kullanıcılarımız varlıkları teminat altındadır
HABERTURK.COM

Kripto para platformu Paribu, Thodex ve Vebitcoin'in kapanması üzerine bir açıklamada bulundu.

Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan gelişmeleri ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte takip ettiklerini belirten açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kurulduğumuz 2017 yılından bu yana kripto varlık sektörünün sağlıklı şekilde gelişimi için regülasyonların gerekliliğini vurguluyor, konuyla ilgili çalışmaları destekliyoruz. Kullanıcı haklarının yasal güvence altına alınması için devletin ilgili kurumlarıyla uzun süredir temas halinde çalışıyoruz.

Öncü ülkelerdeki regülasyonları titizlikle takip eden, çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren lider platform olarak; tüm kullanıcılarımızın veri ve varlıklarını kesintisiz uyguladığımız güvenlik protokol ve prosedürleriyle koruyoruz. Kullanıcılarımızın tüm TL ve kripto varlıkları iç denetim prosedürleriyle teminat altındadır. Kullanıcılarımızın varlıkları güvenliği sağlanmış soğuk cüzdanlarda muhafaza edilmektedir.

  • Paribu, Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir şekilde kurulmuş bir anonim şirkettir ve Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere tüm mevzuatlara tabidir. Bu mevzuatlara tam riayet ile hareket etmektedir. Elde edilen kazanç da Türk Vergi Kanunu ve ilgili mevzuatlara göre vergilendirilmekte ve ödenmektedir.
  • Ayrıca Paribu, bağımsız bir denetim kuruluşu ile kullanıcı varlıkları ve sermaye yeterliliği konularını da kapsayan denetim aşamalarını gerçekleştirmek üzere çalışmaktadır. Denetim raporları da süreç sona erdiğinde şeffaflık ilkemiz gereği yayımlanacaktır.

Belirttiğimiz gibi, regülasyonu destekleyen, olası bir regülasyona hazır şekilde çalışan bir şirket olarak Paribu üzerinden işlemlerinizi 7/24 güvenle yapabilirsiniz."

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