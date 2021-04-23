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BtcTurk CEO'su Özgür Güneri: Türkiye'de bu işi hakkıyla yapan şirketler var

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri kripto para piyasasında yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmede "Türkiye ise, kripto para bilinirliğinin en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Burada kritik olan doğru platformlarla ilerlemek. Türkiye’de bu işi hakkıyla yapan şirketler var" dedi.

BtcTurk CEO'su Özgür Güneri: Türkiye'de bu işi hakkıyla yapan şirketler var
HABERTURK.COM

Kripto para platformu BtcTurk, Bitcoin ve kripto para piyasalarındaki gelişmelere, ulusal ve uluslararası gündem ile regülasyon yaklaşımlarına dair görüşlerini paylaştı.

BtcTurk’un CEO’su Özgür Güneri ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Bora Oruç, yaptıkları değerlendirmede kullanıcıların doğru karar verebilmeleri ve sağlıklı bilgilere ulaşabilmelerinin sağlanmasının çok önemli olduğunun da altını çizdi.

Kripto para sektörü bugün 2 trilyon doları aşan pazar değeriyle günden güne büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirten Özgür Güneri; “12 senedir var olan ve her geçen yıl katlanarak büyüyen bir sektörün, ülkelerin ekonomilerine kazandırabileceği değerleri göz ardı etmemek gerekiyor. Avrupa’da bazı ülkeler birkaç yıl önce kripto para ve blokzinciri girişimcilerini desteklemeye başladı ve bu ülkeler kripto para ekosisteminin merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye ise, kripto para bilinirliğinin en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Burada kritik olan doğru platformlarla ilerlemek. Türkiye’de bu işi hakkıyla yapan şirketler var. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken en temel kriterler şunlar olmalı: Finansal güç sahipliği, iyi yönetim, geçmişi ve deneyimi ile hesap verebilir olması… Diğer yandan kurumların neler yaptıklarının yanı sıra yapmadıkları da kullanıcılar tarafından yakından takip edilmeli” dedi.

'PRENSİBİMİZ REGÜLASYON VARMIŞ GİBİ ÇALIŞMAK'

Güneri şu açıklamada bulundu: “BtcTurk olarak 12 yıllık sektörde 8 yıldır, uzman ekibimiz, altyapımız ve finansal gücümüzle kullanıcılarımızın varlıklarını korumak için uluslararası standartlarda çalışıyoruz. Uluslararası ve ulusal finans kurumlarının küresel olarak kabul görmüş çalışma prensipleri çerçevesinde, kullanıcı ve paydaşlarımıza şeffaf, hızlı ve güvenli bir şekilde kripto paralara erişim sağlıyoruz. Önümüzdeki süreçte de Türkiye’de orta ve uzun vadede kripto varlıklara ilişkin düzenlemelerle ilgili olumlu adımlar atılacağına inanıyorum. Bu sektörün çok daha büyüyebileceği, Türkiye’nin küresel anlamda bu işte güç olabileceği ve markalar çıkarabileceği bir fırsat var. Kripto para sektöründe yapılacak düzenlemeler, Türkiye’nin bu sektörde önemli oyunculardan biri olmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmaları da takdirle karşılıyor ve destekliyoruz” dedi.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ'

BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Bora Oruç; Merkez Bankası tarafından, ödemelerde kripto paraların kullanılmamasına dair yayınlanan, yönetmelik ile ilgili değerlendirmede bulundu: “Söz konusu yönetmelik kripto paraları gayri maddi varlıklar olarak nitelendirmesi açısından önem taşıyor. Yayınlanan düzenleme ile ödemelerde, ödeme hizmetlerinin sağlanmasında ve para ihracında kripto paraların kullanılmamasının yanı sıra elektronik para kuruluşlarının, kripto para alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin esaslar belirlendi. Ancak kripto para alım satın işlemleri veya alım satım platformlarına banka kanalı ile para aktarım işlemleri bu düzenlemeden etkilenmedi. Önümüzdeki dönemde de kripto varlıklara ilişkin yasal çerçevenin sektöre ve yatırımcılara güven sağlayacak şekilde olumlu yönde netleşeceğine inanıyorum. Regülasyonun gelmesi dijital varlık piyasasındaki haber kirliliğini de engelleyici bir unsur olacaktır. Dijital varlık platformlarının sermayesinden çalışanlarına,ortaklık ve yönetim yapısına kadar, faaliyet ve çalışma esasları düzenlenmiş, belirlenmiş platformlar olarak faaliyet göstermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Biz BtcTurk olarak sanki regülasyon varmış gibi şeffaf ve her zaman hesap verebilir şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Örnek ve lider kurum olmanın deneyimi ve sorumluluğuyla regülasyonların oluşturulması konusunda devlete her türlü desteği sağlamaya hazırız.”

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