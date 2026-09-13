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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Altın Aslan' Women Unknown'un oldu

        'Altın Aslan' Women Unknown'un oldu

        83. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmen May el-Toukhy'nin "Kvinde Ukendt (Women Unknown)" filmi kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 00:48 Güncelleme:
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        'Altın Aslan' Women Unknown'un oldu

        İtalya'nın Venedik kentinde 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nin 2026 kapanış töreni Sala Grande'de düzenlendi. Festivalide büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmen May el-Toukhy'nin "Kvinde Ukendt (Women Unknown)" filmi kazandı.

        May el-Toukhy-Mathilde Arcel
        May el-Toukhy-Mathilde Arcel

        Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne de "Dau" filmiyle Rus asıllı İngiliz vatandaşı Ilya Khrzhanovsky layık görüldü.

        İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" filmi de "Jüri Özel Ödülü"nü aldı.

        Ödül töreninde, en iyi erkek oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) "Wild Horse Nine" filminde gösterdiği performansla ABD'li aktör John Malkovich alırken, en iyi kadın oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) "Kvinde Ukendt" filmindeki rolüyle Danimarkalı aktris Mathilde Arcel layık görüldü.

        John Malkovich
        John Malkovich
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        Festivalde ana yarışma kategorisinde en iyi senaryo ödülü ise "Un bon Petit Soldat" filminin senaristleri Stephane Brize, Coralie Amedeo, Olivier Gorce'a verildi.

        Filistin destekçilerinden oluşan bir grup, ödül gecesi öncesinde köklü festivalin yapıldığı Lido Adası'nın sahillerinde, Filistin bayraklarından yapılan uçurtmaları uçurarak festival yönetimine, gelecek yıl Filistin bayrağının da festival kapsamında diğer ülkelerinki gibi göndere çekilmesi talebini dile getirdi.

        Bu arada, 84. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin 1-11 Eylül 2027 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

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        #Venedik Film Festivali
        #Altın Aslan
        #Women Unknown
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