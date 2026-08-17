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        Haberler Kültür-Sanat Aşkın Nur Yengi unutulmaz şarkılarıyla Ankara ve İstanbul'da 

        Aşkın Nur Yengi unutulmaz şarkılarıyla Ankara ve İstanbul'da 

        Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Aşkın Nur Yengi, 28 Ağustos'ta Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde, 25 Eylül'de ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 14:04 Güncelleme:
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        Aşkın Nur Yengi unutulmaz şarkılarıyla Ankara ve İstanbul'da 

        Türk pop müziğinin güçlü kadın vokallerinden Aşkın Nur Yengi, yıllara yayılan müzik kariyerinin sevilen şarkılarını sahneye taşımaya devam ediyor. Müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmaya hazırlanan sanatçı, Ankara ve İstanbul'da sevenleriyle bir araya gelecek.

        Aşkın Nur Yengi, 28 Ağustos'ta Oran Açıkhava Sahnesi'nde Ankaralı müzikseverlerin karşısına çıkacak.

        Sanatçı, ardından 25 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

        Ment Event organizasyonuyla gerçekleşecek her iki konserin biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

        Müzik kariyerine 1981 yılında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak başlayan Aşkın Nur Yengi, 1990 yılında yayımladığı ilk albümü Sevgiliye ile büyük bir çıkış yakaladı. 90'lı yılların öne çıkan kadın vokallerinden biri olan sanatçı; Sevgiliye, Hesap Ver, Sıramı Bekliyorum ve Kara Çiçeğim gibi albümleriyle Türk pop müziğinde kendine özgü ve kalıcı bir yer edindi. 2007 yılında bu albümlerden seçilen 13 şarkının yer aldığı Aşk'ın Şarkıları albümünü de müzikseverlerle buluşturdu.

        Yıllar içinde müzik kariyerinin yanı sıra tiyatro oyunları, reklam filmleri ve uzun metrajlı yapımlarda da rol alan Aşkın Nur Yengi, geniş repertuvarı ve güçlü sahne performansıyla müzikseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

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