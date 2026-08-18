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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Aspendos'ta festival perdesi 33. kez açılıyor

        Aspendos'ta festival perdesi 33. kez açılıyor

        Binlerce yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu, dünya opera ve bale repertuvarının seçkin eserlerine bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 Eylül'de Verdi'nin Attila operasıyla perdelerini açacak 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Anna Karenina, Carmina Burana ve Kazakistan'dan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosunun sahneleyeceği Spartacus ile uluslararası bir sanat buluşmasına sahne olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        Aspendos'ta festival perdesi 33. kez açılıyor

        Opera ve bale dünyasının önemli organizasyonlarından Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, bu yıl 33'üncü kez sanatseverlerle buluşacak.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 12-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 1 opera, 2 bale ve 1 sahne kantatı olmak üzere toplam 4 eseri 6 temsilde izleyiciyle buluşturacak. Tüm temsillerin saat 21.00’de başlayacağı programda Kazakistan'dan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçıları da sahne alacak.

        Festival Perdesi “Atilla” ile Açılıyor!

        Festival, Antalya Devlet Opera ve Balesinin 12 Eylül’de sahneleyeceği Giuseppe Verdi'nin görkemli operası Attila ile sanatseverlerle buluşacak.

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        Hun hükümdarı Attila ile Odabella'nın intikam yemini etrafında gelişen aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini konu alan eser, Verdi'nin güçlü müziği, etkileyici koro sahneleri ve dramatik anlatımıyla festivalin açılış gecesine damgasını vuracak.

        Bestecinin erken dönem başyapıtları arasında yer alan üç perdelik Attila, tarihsel olayları güç, sadakat, intikam ve aidiyet temaları üzerinden etkileyici bir dramatik kurguyla sahneye taşıyacak. Rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eser, Lorenzo Castriota yönetimindeki orkestra eşliğinde Aspendos'un tarihî sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

        Aşkın ve Kaderin Hikayesi: "Anna Karenina"

        Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 15 Eylül akşamı sahnelenecek Anna Karenina balesi, Lev Tolstoy'un ölümsüz romanını bale sanatının çağdaş yorumuyla izleyiciye sunacak.

        Aşk, sadakat, tutku ve kıskançlık arasında sıkışan Anna Karenina'nın trajik hikâyesini konu alan eser, güçlü dramatik anlatımıyla festivalin öne çıkan yapımları arasında yer alacak.

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        Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Giacomo Puccini ve Sergei Prokofiev'in eserlerinden oluşturulan, müziklerin düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas’a, koreografisi ise Koreli koreograf Young Soon Hue'ya ait olan eser, Young Soon Hue'nun neo-klasik yorumu ve orkestra şefi Tulio Gagliardo Varas yönetiminde sanatseverlerle buluşacak.

        Anna Karenina balesinin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

        Festivalde Dev Bir Sahne Prodüksiyonu: "Carmına Burana"

        Antalya Devlet Opera ve Balesi, festival kapsamında, Carl Orff'un dünyaca ünlü sahne kantatı Carmina Burana’yı 19 ve 21 Eylül tarihlerinde sahnelenecek.

        Orkestra şefi Maximilian Cem Haberstock, koro şefi Mahir Seyrek ve çocuk korosu şefi Sinem Emine Ulusoy yönetiminde sahnelenecek eserin rejisi A. Volkan Ersoy'a ait. Eserin koreografisi ise A. Volkan Ersoy, G. Armağan Davran, Deniz Özaydın, Alper Marangoz, Ferhat Güneş, Özgür Adam İnanç, Kürşat Kılıç, Yağızhan Danış ve Didem Ertan'ın ortak imzasını taşıyor.

        Antik tiyatronun büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşacak Carmina Burana’nın dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımı ise Mustafa Eski hazırladı.

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        Orkestra, solistler, koro, çocuk korosu, bale ve modern dans topluluklarını aynı sahnede buluşturan koreografik sahne kantatı, zengin sahne kurgusu ve görkemli prodüksiyonuyla festivalin öne çıkan yapımlarından biri olacak.

        Abay Opera ve Bale Tiyatrosu İle Görkemli Final “Spartacus”

        Festival 25-26 Eylül akşamları, Kazakistan'ın köklü sanat kurumlarından Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosunun sahneleyeceği “Spartacus” balesiyle sona erecek.

        Bestesi Aram Haçaturyan'a, librettosu Nikolai Volkov'a, redaksiyonu Yuri Grigorovich'e, koreografisi ise Kazakistan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı Zaurbek Raybayev'e ait olan Spartacus, Roma İmparatorluğu'na karşı özgürlük mücadelesi veren ünlü gladyatörün destansı hikâyesini sahneye taşıyacak.

        Güçlü dramatik yapısı, etkileyici koreografisi ve görkemli sahneleriyle eser, 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ni görkemli bir finalle taçlandıracak.

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        #Aspendos Opera ve Bale Festivali
        #Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
        #Carmina Burana
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