90 liralık bilet kampanyasıyla sinemaya 777 bin seyirci

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, GNÇ Türkiye Sinema Festivali kapsamında iki günde 777 bin seyircinin sinema salonlarında buluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"GNÇ Türkiye Sinema Festivali'nde 75 ilimizde yaklaşık 1500 salonda yaşanan yoğun ilgi, sinemanın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdi. Bakanlık olarak yerli film üretimini desteklemeye, nitelikli yapımları daha geniş kitlelerle buluşturmaya ve gençlerimizin sinemayla bağını güçlendirmeye devam edeceğiz. Festivalimize ilgi gösteren tüm sinemaseverlere teşekkür ediyorum."

FESTİVAL KAPSAMINDA FİLMLER 90 LİRA BİLET FİYATIYLA İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen festival, 26-27 Eylül'de 75 ilde yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirildi.

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Filmler, festival kapsamında 90 lira bilet fiyatıyla izleyiciyle buluştu.

"Haydi Türkiye, Herkes Sinemaya" sloganıyla düzenlenen festival, İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Türkiye genelindeki sinema salonlarında hareketlilik oluşturdu.

SİNEMA FESTİVALİ'NİN 2027'DE DE DEVAM ETMESİ PLANLANIYOR

"Film Sinemada İzlenir" mesajını öne çıkaran festival, sinema salonlarının bulunduğu alışveriş merkezlerinde de hafta sonu boyunca yoğunluk oluşturdu. Bu hareketlilik yeme-içme ve perakende alanlarına da yansıdı.

Festivalin gelecek yıl da sürdürülmesi planlanıyor. Organizatörler, 25-26 Eylül 2027'de sinemaseverleri yeniden Türkiye genelindeki salonlarda buluşturmayı hedefliyor.