ÇGSM Oyun Yazım Atölyesinden 6 yeni oyun okuması
Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi'nin Oyun Yazım Atölyesi kapsamında geliştirilen oyun metinlerinden yapılan ikinci seçki, 24, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde Müze Gazhane Meydan Sahne'de gerçekleştirilecek oyun okumalarıyla izleyiciyle buluşuyor
Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) tarafından 2025–2026 sezonunda düzenlenen Oyun Yazım Atölyesi kapsamında geliştirilen oyun metinlerinden yapılan ikinci seçki, 24, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de gerçekleştirilecek oyun okumalarıyla izleyiciyle buluşuyor.
Etkinlik kapsamında sırasıyla Özge Oruç Ertürk, Meltem Kanat, İdil Oskay Peköz, Cihan Tangerli, Rabia Bayındır ve Çağla Pınar Çakır’ın oyunları okunacak.
Atölye süreci sonunda yazılan oyunlardan oluşturulan ilk seçki Mayıs 2026’da oyun okumaları olarak, yeni metin ve reji arayışları üzerine düzenlenen üç panelle desteklenerek sunulmuştu.
Şehir Tiyatroları oyuncuları ve yönetmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek okumalar; çağdaş tiyatro yazımına alan açmayı, yeni yazarların metinlerini seyirciyle buluşturmayı ve farklı dramaturjik arayışlara görünürlük kazandırmayı amaçlıyor.
ÇGSM’nin oyun yazım atölyeleri önümüzdeki sezonda da devam edecek. Bu doğrultuda, uluslararası eğitmenlerin atölye sürecine katılımı için çalışmalar yürütülüyor. Atölyenin yeni döneminde de farklı yazarlık yaklaşımlarının bir araya gelmesi, yeni oyun metinlerinin geliştirilmesi ve bu metinlerin sahneleme sürecine yönelik araştırmaların desteklenmesi hedefleniyor.
Eylül 2026 Oyun Okumalarında yer alacak yazar ve oyunlarının yanı sıra okumaları yöneten ve okuyan sanatçıların sıralaması ise şöyle:
24 Eylül Perşembe
17.00 — 32.Kat
Yazan: Özge Oruç Ertürk
Yöneten: Volkan Öztürk
Oyuncular: Gökçer Genç, Özgür Dereli
20.00 — Donsürton
Yazan: Meltem Kanat
Yöneten: Berfu Aydoğan
Oyuncular: Defne Gürmen, Aslı Menaz, Ahhan Şener, Selin Türkmen, Berna Adıgüzel, Can Tarakçı, Uğur Dilbaz, Mehmet Soner Dinç, Yusuf Akçay, Cihat Faruk Sevindik
26 Eylül Cumartesi
17:00 – Şimdi Değilse
Yazan: İdil Oskay Peköz
Yöneten: Berna Adıgüzel
Oyuncular: Işıl Zeynep, Caner Çandarlı, Tankut Yıldız, Selin Türkmen, Yusuf Akçay, Mert Aykul
20.00 — Kayıt Dışı
Yazan: Cihan Tangerli
Yöneten: Onur Şirin
Oyuncular: Müslüm Tamer, Hira Ogeday Erkut, Ümran İnceoğlu, Ertan Kılıç, Berfin Berber, Canan Kübra Birinci, Elyesa Çağlar Evkaya, Yılmaz Aydın, Direnç Dedeoğlu, Enes Mazak
27 Eylül Pazar
17.00 — Belki Sular Hiç Çekilmez
Yazan: Rabia Bayındır
Yöneten: Yıldıray Şahinler
Oyuncular: Bennu Yıldırımlar, Murat Garipağaoğlu, Onur Demircan, Pervin Bağdat, Yıldıray Şahinler, Ceysu Aygen, Seda Yılmaz
20.00 — Normal İnsanlar
Yazan: Çağla Pınar Çakır
Yöneten: Aslı Öngören
Oyuncular: Semah Tuğsel, Yeşim Koçak, Nur Saçbüker, Bahar Çebi, Özge Midilli, Yiğit Ali Uslu
ÇGSM tarafından düzenlenen Oyun Yazım Atölyesi’nin ilk aşamasında katılımcılar; Aylin Alıveren, Beliz Güçbilmez, Esra Dicle, Eylem Ejder, Murat Mahmutyazıcıoğlu ve Yeşim Özsoy yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katıldılar. “Metropol”, “ekoloji” ve “açlık” kavramları etrafında şekillenen süreç sonunda toplam 39 oyun metni üretildi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda on iki oyunluk bir seçki oluşturuldu. Altı oyunun okuması Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
Atölye sürecinin devamı niteliğindeki bu okuma etkinlikleri, yeni metinlerin seyirciyle ilk karşılaşmasına alan açarken, yazarların oyunlarını sahne pratiği içinde yeniden düşünmelerine ve geliştirmelerine de imkân sağlayacak.