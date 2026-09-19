ÇGSM Oyun Yazım Atölyesinden 6 yeni oyun okuması

Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) tarafından 2025–2026 sezonunda düzenlenen Oyun Yazım Atölyesi kapsamında geliştirilen oyun metinlerinden yapılan ikinci seçki, 24, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de gerçekleştirilecek oyun okumalarıyla izleyiciyle buluşuyor.

Etkinlik kapsamında sırasıyla Özge Oruç Ertürk, Meltem Kanat, İdil Oskay Peköz, Cihan Tangerli, Rabia Bayındır ve Çağla Pınar Çakır’ın oyunları okunacak.

Atölye süreci sonunda yazılan oyunlardan oluşturulan ilk seçki Mayıs 2026’da oyun okumaları olarak, yeni metin ve reji arayışları üzerine düzenlenen üç panelle desteklenerek sunulmuştu.

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Şehir Tiyatroları oyuncuları ve yönetmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek okumalar; çağdaş tiyatro yazımına alan açmayı, yeni yazarların metinlerini seyirciyle buluşturmayı ve farklı dramaturjik arayışlara görünürlük kazandırmayı amaçlıyor.

ÇGSM’nin oyun yazım atölyeleri önümüzdeki sezonda da devam edecek. Bu doğrultuda, uluslararası eğitmenlerin atölye sürecine katılımı için çalışmalar yürütülüyor. Atölyenin yeni döneminde de farklı yazarlık yaklaşımlarının bir araya gelmesi, yeni oyun metinlerinin geliştirilmesi ve bu metinlerin sahneleme sürecine yönelik araştırmaların desteklenmesi hedefleniyor.

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Eylül 2026 Oyun Okumalarında yer alacak yazar ve oyunlarının yanı sıra okumaları yöneten ve okuyan sanatçıların sıralaması ise şöyle:

24 Eylül Perşembe

17.00 — 32.Kat

Yazan: Özge Oruç Ertürk

Yöneten: Volkan Öztürk

Oyuncular: Gökçer Genç, Özgür Dereli

20.00 — Donsürton

Yazan: Meltem Kanat

Yöneten: Berfu Aydoğan

Oyuncular: Defne Gürmen, Aslı Menaz, Ahhan Şener, Selin Türkmen, Berna Adıgüzel, Can Tarakçı, Uğur Dilbaz, Mehmet Soner Dinç, Yusuf Akçay, Cihat Faruk Sevindik

26 Eylül Cumartesi

17:00 – Şimdi Değilse

Yazan: İdil Oskay Peköz

Yöneten: Berna Adıgüzel

Oyuncular: Işıl Zeynep, Caner Çandarlı, Tankut Yıldız, Selin Türkmen, Yusuf Akçay, Mert Aykul

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20.00 — Kayıt Dışı

Yazan: Cihan Tangerli

Yöneten: Onur Şirin

Oyuncular: Müslüm Tamer, Hira Ogeday Erkut, Ümran İnceoğlu, Ertan Kılıç, Berfin Berber, Canan Kübra Birinci, Elyesa Çağlar Evkaya, Yılmaz Aydın, Direnç Dedeoğlu, Enes Mazak

27 Eylül Pazar

17.00 — Belki Sular Hiç Çekilmez

Yazan: Rabia Bayındır

Yöneten: Yıldıray Şahinler

Oyuncular: Bennu Yıldırımlar, Murat Garipağaoğlu, Onur Demircan, Pervin Bağdat, Yıldıray Şahinler, Ceysu Aygen, Seda Yılmaz

20.00 — Normal İnsanlar

Yazan: Çağla Pınar Çakır

Yöneten: Aslı Öngören

Oyuncular: Semah Tuğsel, Yeşim Koçak, Nur Saçbüker, Bahar Çebi, Özge Midilli, Yiğit Ali Uslu

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ÇGSM tarafından düzenlenen Oyun Yazım Atölyesi’nin ilk aşamasında katılımcılar; Aylin Alıveren, Beliz Güçbilmez, Esra Dicle, Eylem Ejder, Murat Mahmutyazıcıoğlu ve Yeşim Özsoy yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katıldılar. “Metropol”, “ekoloji” ve “açlık” kavramları etrafında şekillenen süreç sonunda toplam 39 oyun metni üretildi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda on iki oyunluk bir seçki oluşturuldu. Altı oyunun okuması Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Atölye sürecinin devamı niteliğindeki bu okuma etkinlikleri, yeni metinlerin seyirciyle ilk karşılaşmasına alan açarken, yazarların oyunlarını sahne pratiği içinde yeniden düşünmelerine ve geliştirmelerine de imkân sağlayacak.