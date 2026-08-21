'Ekol Tatbiki vol. 8' sergisi AKM'de

Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu, Bauhaus anlayışıyla şekillenen Tatbiki Güzel Sanatlar geleneğini günümüz sanat üretimiyle buluşturan "Ekol Tatbiki vol. 8" adlı sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Berrin Aksu'nun üstlendiği sergi, 4–14 Eylül 2026 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Müzik Platformu'nda ziyaret edilebilecek.

Ali Altın

Kökleri Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları ve öğretim üyelerine dayanan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu, yıllardır gerçekleştirdiği nitelikli karma sergilerle disiplinler arası sanat üretimini destekliyor. Topluluk, bu sergiyle yalnızca eserleri bir araya getirmiyor; Türkiye'nin sanat ve tasarım eğitimine yön veren en önemli kurumlardan biri olan Tatbiki Güzel Sanatlar geleneğini de yeniden görünür kılıyor.

Havva Meryem İmre

Bugün eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi adıyla sürdüren okulun köklü mirası, farklı kuşaklardan sanatçıların eserleri aracılığıyla yeniden hayat buluyor. Okulun adı değişmiş olsa da Bauhaus'un çok disiplinli eğitim anlayışı, ortak üretim kültürü ve dayanışma ruhu yaşamaya devam ediyor. Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu da bu mirası korumanın ötesine geçerek güncel sanat üretimiyle geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Gülnihal Küpeli

REKLAM

Sergi; endüstriyel tasarım, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, grafik sanatlar, heykel, iç mimarlık, müzik, resim, seramik ve cam, film tasarımı ve yönetimi, tekstil ile temel sanat eğitimi gibi birçok farklı disiplinin ortak üretimlerini bir araya getiriyor. Böylece sanatın disiplinler arası yapısını güçlü bir seçkiyle izleyiciye sunarken, sanat ve tasarımın yalnızca estetik bir ifade biçimi değil; yaşamı, kültürü ve endüstriyi dönüştüren yaratıcı bir güç olduğunu da vurguluyor.

Aynı zamanda bir buluşma ve ortak hafıza niteliği taşıyan sergi, geçmişi nostaljik bir bakışla anmak yerine üretmeye devam eden bir geleneğin bugünkü karşılığını görünür kılıyor. Farklı kuşaklardan sanatçıları aynı çatı altında buluşturan seçki, ortak bir kültürün güncel üretimlerle nasıl yaşamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Berrin Aksu

Serginin küratörü Berrin Aksu, projeyi şu sözlerle anlatıyor: "Tatbiki bizim için yalnızca eski bir okulun adı değildir. O; düşünmeyi, üretmeyi, birlikte çalışmayı ve paylaşmayı öğreten bir kültürdür. Bugün Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi adıyla yoluna devam ediyor; bizler de bu mirası yaşatan sanatçılar olarak aynı ruhu sürdürüyoruz. ‘Ekol Tatbiki vol. 8' geçmişe duyulan özlemin değil, yaşayan bir geleneğin bugünkü ifadesidir. Bauhaus anlayışının Türkiye'deki güçlü temsilcilerinden biri olan Tatbiki'nin hâlâ üreten, düşünen ve geleceğe yön veren bir okul olduğunu birlikte göstermek istiyoruz. Çünkü okul yalnızca binalardan ibaret değildir; onu yaşatan insanlarıdır. Ekol Tatbiki de bu ruhun yaşayan adıdır."

Esra Turan

Bu yaklaşımıyla Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu, yalnızca geçmişi anımsatan bir sergi düzenlemiyor; Bauhaus felsefesinden beslenen Tatbiki kültürünün bugün de üretmeye, paylaşmaya ve yeni kuşaklara ilham vermeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Sergiye katılan Sanatçılar

Asiye Sema Arıgil, A. Dilek Belenkoğulları, Adnan Doğan, Ahmet Murat Baytaş, Ali Atilla Arısoy, Ali İhsan Bilgin, Arzu Adlim, Atıf Atalayer, Aynur İşler, Ayşe Akhan, Banu Kaçkaner, Berrin Aksu, Bora Ülkütan, Burak Bayburtlu, Cafer Arslan, Çiler İnan, Demet Yıldız Yanızca, Deniz Şen, Derya Sayın, Devabil Kara, Dilek Sert, Ebru Dikmen Varol, Emel Çevikcan, Emine Nurdan Gürel Ersoy, Emine Zoraloğlu Gönüllü, Erol Eti, Esen Erdoğru Baykal, Eser Tezeren, Esra Turan, Evin Bayer, Evrim Çınar Günaydın, Evrim Demir Öztürk, Faruk Manici, Fatma Gülnar Mc Cann, Fatma Kurt Değer, Fazilet Balcı, Fethi Çelik, Figen Işıktan, Filiz İncekara, Fisun Mutlugün Alaca, Füsun Sun Kuseyrioğlu, Gonca Tank, Gül Bolulu, Güler Ertan, Gülnihal Küpeli, Gülser Kemik, Günay Atalayer, Habib Aydoğdu, Hafize Elibollar Ortaç, Hale Şakar Ürkmezgil, Hamparsum Demircioğlu, Hasan Selçuk, Havva Meryem İmre, Hüseyin İşler, İpek Öge, Irmak Bayburtlu Çetinsoy, İhsan Kendir, İlhami Turan, İnci Bacak, İsmail Hakkı Aksu, Kenan Akca, Kevser Şenli, Lale Türesay, Mebruke Tuncel, Mehmet Güldiz, Mehmet Hakan Demirok, Mevlude Erpulat, Mine Soral, Mümtaz Işıngör, Nergis Kul, Neslihan Tınaz, Nesrin Bingöl, Nihal Özbek, Nilay Lale Yılmaz, Nilay Osman İzmirli, Nural Birden Akca, Nurhayat Uçar, Nursema Öztürk, Nurten Ertemur Özel, Orhan Algök, Oya Şener, Özlem Ataoğuz Çal, Rozita Kasuto, Sabriye Delioğlu, Salimeh Amanjani, Selçuk Günaydın, Serra Mübeccel Gültürk, Sevil Bağdatlı Öztürk, Sevim Eti, Seyhan Şimşek Demir, Sibel Yılmaz Özgüney, Sumru Ekşioğlu, Suzan Yeşim Ertem, Şafak Atahan, Şenol Yavuz, Tekin Özkurt, Uğurtan Gürkaner, Yalçın Özer, Yasemin Özbey, Yeşim Balaban, Yeşim İnce, Yücel Dönmez, Zehra Çobanlı, Zerrin Gürdal, Zuhal Çağdaş