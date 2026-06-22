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        Haberler Kültür-Sanat Eskişehir Caz Festivali 'Lületaşı' temasıyla müzikseverlerle buluşuyor

        Eskişehir Caz Festivali 'Lületaşı' temasıyla müzikseverlerle buluşuyor

        Eskişehir Caz Festivali, bu yıl 'Lületaşı' temasıyla 26-27 Eylül tarihlerinde Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda müzikseverlerle buluşuyor. Fatih Erkoç, Birsen Tezer ve Gaye Su Akyol gibi isimlerin sahne alacağı festivalin biletleri satışa sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        Eskişehir Caz Festivali eylülde müzikseverlerle buluşuyor

        Eskişehir Caz Festivali (ECF) 2026, bu yıl 26 ve 27 Eylül tarihlerinde Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilecek.

        Polka Music Production organizasyonu ve Beyaz Group yatırımcı ortaklığıyla hayata geçirilen festivalin bu yılki odak noktası, Eskişehir'in kültürel hafızasında ve coğrafyasında önemli bir yer tutan 'lületaşı' olarak belirlendi.

        Günlük ve kombine bilet (26-27 Eylül) alternatifleriyle satışa sunulan Eskişehir Caz Festivali 2026 biletlerine Biletinial üzerinden ulaşılabiliyor.

        Geçtiğimiz yıl şehri caz dinamikleriyle tanıştıran festival, 2026 edisyonunda hikayesini lületaşı zanaatı üzerinden derinleştiriyor. Doğaçlamayla şekillenen caz müziği ile ustaların ellerinde işlenerek sanata dönüşen lületaşı arasında yapısal bir bağ kuran etkinlik; kültürel mirasa ve nadir toprak elementleri meselesine sanatın diliyle yaklaşmayı hedefliyor.

        Yaş sınırı olmaksızın tüm müzikseverlerin katılımına açık olarak düzenlenecek festival, cazın farklı formlarını ve alternatif müzik sahnesinin üretken isimlerini ağırlayacak. Festivalde Türk cazının usta isimlerinden Fatih Erkoç, kendine has dili ve progresif altyapısıyla Gevende, arabesk vokalleri house/disco dokunuşlarla harmanlayan Derdo Disco, şarkıcı, söz yazarı, yazarlar ve yapımcı Gaye Su Akyol, Türk caz ve alternatif müziğin eşsiz yorumcusu Birsen Tezer ve elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Akın Sevgör sahne alacak.

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