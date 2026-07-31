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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Fazıl Say Jazz Quintet Eylül'de yine yollarda

        Fazıl Say Jazz Quintet Eylül'de yine yollarda

        Ayvalık, Çeşme, Efes'in büyülü atmosferi ve Bodrum'da gerçekleşen dört konserle binlerce müzikseverle buluşan Fazıl Say Jazz Quintet, Eylül ayında İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara'da müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 15:02 Güncelleme:
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        Fazıl Say Jazz Quintet Eylül'de yine yollarda

        Fazıl Say Jazz Quintet, Ayvalık, Çeşme, Efes’in büyülü atmosferi ve Bodrum’da gerçekleşen dört konserle binlerce müzikseverle buluşarak yaz turnesinin ilk etabını tamamladı. Yoğun ilgi gören konserlerde dinleyiciler, cazın özgür ruhunu klasik müziğin derinliğiyle buluşturan özel bir repertuvarı dinleme şansı elde etti. Turne, Eylül ayında farklı şehirlerde devam edecek.

        85 dakika süren konser programı, birbirine bağlı 18 eserden oluşan bütünlüklü bir müzikal yolculuk sundu. Eserler arasındaki kesintisiz akış, dinleyiciyi baştan sona tek bir hikâyenin içinde tutarken ve repertuvarda ilk kez dinleyiciyle buluşan iki yeni beste yer alırken, konser boyunca her müzisyenin öne çıktığı enstrüman soloları da konserlere farklı bir dinamizm kattı. Bodrum’dan Paganini Caz’a, Truva Sonatı’nda yer alan Aşil’den Kara Toprak’a, Murathan Mungan’ın Kırılgan’ından Can Yücel’in Sardunyaya Ağıt’ına ve Haydar Ergülen’in Üzgün Kediler Gazeli’ne kadar birçok eser yeni düzenlemeleri ile dinleyici ile buluştu.

        Fazıl Say'ın piyanosuna eşlik eden; vokalde Ezgi Alaş, flütte Aslıhan And Say, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman’dan oluşan Fazıl Say Jazz Quintet, doğaçlamanın enerjisini güçlü anlatımıyla buluşturdu ve her konser farklı atmosferi ve dinleyiciyle kurduğu özel iletişim sayesinde kendine özgü bir deneyime dönüştü.

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        Ayvalık'tan Efes’e uzanan bu ilk etapta binlerce izleyiciyle buluşan turne, Eylül ayında yeni duraklarıyla müzik yolculuğunu sürdürmeye hazırlanıyor. Konserlerin biletleri Biletix, Passo ve Bubilet'te satışa çıktı.

        Konser tarihleri:

        2 Eylül 2026 Çarşamba / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

        3 Eylül 2026 Perşembe / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

        13 Eylül 2026 Pazar / İzmir / İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

        16 Eylül 2026 Çarşamba / Denizli Hierapolis Antik Tiyatrosu

        17 Eylül 2026 Perşembe / Antalya / Antalya Açıkhava Tiyatrosu

        27 Eylül 2026 Pazar / Ankara / Bilkent Odeon

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