Fazıl Say Jazz Quintet Eylül'de yine yollarda

Fazıl Say Jazz Quintet, Ayvalık, Çeşme, Efes’in büyülü atmosferi ve Bodrum’da gerçekleşen dört konserle binlerce müzikseverle buluşarak yaz turnesinin ilk etabını tamamladı. Yoğun ilgi gören konserlerde dinleyiciler, cazın özgür ruhunu klasik müziğin derinliğiyle buluşturan özel bir repertuvarı dinleme şansı elde etti. Turne, Eylül ayında farklı şehirlerde devam edecek.

85 dakika süren konser programı, birbirine bağlı 18 eserden oluşan bütünlüklü bir müzikal yolculuk sundu. Eserler arasındaki kesintisiz akış, dinleyiciyi baştan sona tek bir hikâyenin içinde tutarken ve repertuvarda ilk kez dinleyiciyle buluşan iki yeni beste yer alırken, konser boyunca her müzisyenin öne çıktığı enstrüman soloları da konserlere farklı bir dinamizm kattı. Bodrum’dan Paganini Caz’a, Truva Sonatı’nda yer alan Aşil’den Kara Toprak’a, Murathan Mungan’ın Kırılgan’ından Can Yücel’in Sardunyaya Ağıt’ına ve Haydar Ergülen’in Üzgün Kediler Gazeli’ne kadar birçok eser yeni düzenlemeleri ile dinleyici ile buluştu.

Fazıl Say'ın piyanosuna eşlik eden; vokalde Ezgi Alaş, flütte Aslıhan And Say, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman’dan oluşan Fazıl Say Jazz Quintet, doğaçlamanın enerjisini güçlü anlatımıyla buluşturdu ve her konser farklı atmosferi ve dinleyiciyle kurduğu özel iletişim sayesinde kendine özgü bir deneyime dönüştü.

REKLAM

Ayvalık'tan Efes’e uzanan bu ilk etapta binlerce izleyiciyle buluşan turne, Eylül ayında yeni duraklarıyla müzik yolculuğunu sürdürmeye hazırlanıyor. Konserlerin biletleri Biletix, Passo ve Bubilet'te satışa çıktı.

Konser tarihleri:

2 Eylül 2026 Çarşamba / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

3 Eylül 2026 Perşembe / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

13 Eylül 2026 Pazar / İzmir / İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

16 Eylül 2026 Çarşamba / Denizli Hierapolis Antik Tiyatrosu

17 Eylül 2026 Perşembe / Antalya / Antalya Açıkhava Tiyatrosu

27 Eylül 2026 Pazar / Ankara / Bilkent Odeon