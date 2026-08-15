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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Güneşin Oğlu' 20 Eylül'de sahnede

        'Güneşin Oğlu' 20 Eylül'de sahnede

        Onur Ünlü'nün aynı adlı kült filminden sahneye uyarlanan ve geçen sezonun en sevilen oyunlarından biri olan 'Güneşin Oğlu' 20 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde seyirciyle yeniden buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        'Güneşin Oğlu' 20 Eylül'de sahnede

        Onur Ünlü’nün aynı adlı kült filminden sahneye uyarlanan ‘Güneşin Oğlu’, Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak yeni sezonda da seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan’ın birlikte üstlendiği oyun, mizah ve absürtlüğü buluşturan özgün sahne diliyle 20 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

        İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan’ın yer güçlü oyuncu kadrosuyla, ‘Güneşin Oğlu’nun fantastik hikayesi mizah ve absürtlükle buluşarak izleyiciyi sıra dışı bir dünyanın içine çekiyor.

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        Mucize Beklentisiyle Başlayan Absürt Bir Hikaye

        ‘Güneşin Oğlu’, mucize beklentisiyle başlayan bir hikaye üzerinden, hayatın sıradan akışını altüst eden beklenmedik bir durumun insanı kendisiyle ve çevresiyle yüzleşmeye sürüklemesini anlatan fantastik bir hikaye... Onur Ünlü’nün aynı adlı kült filminden tiyatro sahnesine uyarlanan oyun, Fikri Şemsigil’in yaşadığı sıra dışı dönüşümü sahneye taşıyor.

        Fikri Bey’in ruhunun çevresindeki insanların bedenlerine girip çıkmaya başlamasıyla kendi yaşamı kadar çevresindekilerin hayatı da değişirken, yaşadığı bu garip mucizeden kurtulmak ve gerçeği öğrenmek için çıktığı arayış, onu giderek daha tuhaf bir dünyanın içine sürüklüyor. Yönetmenliğini Onur Ünlü ve Nagihan Gürkan’ın birlikte üstlendiği yapımda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan rol alıyor. Oyuncuların sahnede kendi mekanlarını yarattığı özgün anlatım diliyle sahnelenen ‘Güneşin Oğlu’, Zorlu PSM Prodüksiyonu olarak 20 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak ve yeni sezonda da Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam edecek.

        Güneşin Oğlu’nun biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Güneşin Oğlu
        #İbrahim Selim
        #tiyatro
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