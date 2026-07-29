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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Perdeden Önce' sergisi İstanbul Sinema Ofisi'nde

        'Perdeden Önce' sergisi İstanbul Sinema Ofisi'nde

        Yeşilçam'ın hafızasını ve Türk sinemasının görsel belleğini yansıtan "Perdeden Önce: Erol Ağakay Mimeray Arşivi" sergisi İstanbul Sinema Ofisi'nde sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 13:51 Güncelleme:
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        'Perdeden Önce' sergisi İstanbul Sinema Ofisi'nde

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, şehrin sinema üretimini desteklemek; sektörün temsilcileri, akademisyenler, genç sinemacılar ve uluslararası paydaşlarla birlikte çalışmalar yapmak amacıyla kurulan İstanbul Sinema Ofisi, hem bir kültür mekânı hem de operasyonel bir destek merkezi olarak hizmet veriyor.

        İstanbul Sinema Ofisi’nin açılışı kapsamında, İBB Miras küratörlüğünde sanatseverlerle buluşan “Perdeden Önce: Erol Ağakay Mimeray Arşivi” başlıklı sergi, Türk sinemasının tarihini afişler, sinema fenerleri ve kamusal belleğe kazınan imgeler üzerinden anlatıyor. Hasan Mithat Ağakay’dan Erol Ağakay’a uzanan üç kuşaklık aile emeğinin bir dökümü olan sergi, sinema fenerlerinden el boyaması afişlere, lobi kartlarından billboard uygulamalarına kadar Türk sinemasının kamusal yüzünü şekillendiren nadide eserleri gün yüzüne çıkarıyor.

        “Perdeden Önce: Erol Ağakay Mimeray Arşivi”nde yer alan çalışmalar sadece bir filmi tanıtmakla kalmıyor; aynı zamanda bir dönemin zevkini, yıldızlarını, şehir hayatını, ticari dünyasını ve hayal gücünü de taşıyor.

        “Perdeden Önce: Erol Ağakay Mimeray Arşivi”, 12 Mayıs 2027 tarihine kadar pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında İstanbul Sinema Ofisi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

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