Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul’u: Cem Erciyes, Hülya Balcı, Serdar Soydan, Yağmur Dolkun

28 Eylül Pazartesi, 19.30

30. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ücretsiz Festival Artı programı kapsamında düzenlenen söyleşide Cem Erciyes’in moderatörlüğünde, Hülya Balcı, Serdar Soydan ve Yağmur Dolkun bir araya geliyor. Reşad Ekrem Koçu’nun sıradışı karakterleri ve İstanbul hikâyelerinden hareketle, eserlerinin tiyatroya nasıl taşındığının ele alınacağı söyleşide festival programında yer alan Kafes Arkası Günahkârları: Silahşör Kızı Rabia Hanım uyarlaması da konuşulacak.

36.Akbank Caz Festivali: Sarathy Korwar Drum Ensemble 29 Eylül Salı, 22.00

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Birleşik Krallık caz sahnesinin özgün isimlerinden davulcu, besteci ve prodüktör Sarathy Korwar, Hint klasik ve halk müziği geleneklerini caz ve elektronikle buluşturuyor. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında Fiba Salon İKSV’ye konuk olan Korwar, balafon ve marimbadan, mridangam, ghatam ve kanjiraya uzanan geniş birperküsyon paletini bir araya getiren davul topluluğuyla Salon sahnesinde olacak.

Brek “Alev Apartmanı” Albüm Lansman Konseri

1 Ekim Perşembe, 22.00

İstanbul’un bağımsız müzik sahnesinin isimlerinden Brek, yatak odasında başlayan solo üretimlerini yıllar içinde dream pop, synth pop, new wave ve krautrock etkileriyle şekillendirdi. Yeni albümü Alev Apartmanı ile Salon’a dönen Brek, geçmiş çalışmalarından izler de taşıyan yeni şarkılarını dinleyicilerle buluşturuyor.

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Alex Cameron

2 Ekim Cuma, 22.00

Avustralyalı synth-pop ve soft rock müzisyeni Alex Cameron; yalnızlık, ilişkiler, bağımlılık ve izolasyon gibi meseleleri kendine özgü karakterler ve hikâyeler aracılığıyla anlatıyor. The Strokes’un Avrupa turnesinde ön grup olarak sahne almaya hazırlanan Cameron, synth’ler, saksofonlar ve romantik melodileri trajikomik anlatılarla buluşturduğu son albümü Late to Set ile Fiba Salon İKSV’ye konuk oluyor.

36.Akbank Caz Festivali: Cochemea 3 Ekim Cumartesi, 22.00

Saksofoncu, besteci ve aranjör Cochemea Gastelum, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında Fiba Salon İKSV’ye konuk oluyor. Funk, soul, Afro-Latin ritimleri ve spiritüel cazdan beslenen Cochemea, Daptone Records etiketiyle yayımladığı üçlemesinde Afro-Karayip ritimleri, saykedelik dokular ve Latin Amerika’nın müzikal mirasını bir araya getiriyor.

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Fiba Salon İKSV etkinliklerinin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.