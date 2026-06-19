Resim Heykel Müzesi’nden minik sanatseverler için yaz okulu
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, minik sanatseverler için Temmuz ayı boyunca sürecek ücretsiz yaz okulu programları hazırladı. Farklı yaş gruplarına özel atölyelerle çocuklar sanat, müzecilik ve yaratıcı üretim süreçleriyle tanışırken, programı tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, yıl boyunca sürdürdüğü atölye çalışmalarının ardından minik sanatseverler için eğlence dolu bir yaz okulu programları hazırladı.
Temmuz ayı boyunca sürecek olan ücretsiz programlar, çocukları sanatçılar ve sanat eserleri, farklı disiplinler ve müzecilik pratikleriyle tanıştıracak. Üçer ders şeklinde hazırlanan eğitimleri tamamlayan minik sanatseverlere programın sonunda birer sertifika da verilecek.
FARKLI YAŞ GRUPLARINA ÖZEL İÇERİKLER
4-6 yaş grubu için hazırlanan programda çocuklar müzenin koleksiyonunu, oyunlar, hikâyeler ve üretim aracılığıyla keşfediyor; renklerin, doğanın ve hayal güçlerinin izini sürüyor. 7-9 yaş grubu için hazırlanan programda çocuklar, yaratıcı drama ve uygulamalı atölyeler aracılığıyla farklı malzemeleri tanıyor, sanat eserlerini yorumlama ve kendi düşüncelerini ifade etme becerilerini geliştiriyor.
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10-13 yaş grubu için görsel okuma, yaratıcı yazma ve atölye uygulamalarını birleştiren program, interaktif sohbetler ve müze içinde ipuçları toplayarak iz sürmeyi sağlayan “dedektiflik” kurgularını kullanarak çocukların sanat eserleriyle kalıplardan uzak bir bağ kurmasını amaçlıyor..png
13-16 yaş grubu için hazırlanan program ise sanat tarihi, edebiyat, baskı teknikleri ve restorasyon gibi alanlarla tanışmaya imkan tanırken gençlerin eleştirel düşünme, görsel okuma ve yaratıcı üretim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.
KATILIM ÜCRETSİZ
Sanata ilgi duyan tüm çocukların katılımına açık olan yaz okulu programlarının detaylarına İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir ve ücretsiz şekilde kaydolabilirsiniz. Kontenjanlar dolmadan yerinizi ayırtmayı unutmayın!
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