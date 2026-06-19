Resim Heykel Müzesi’nden minik sanatseverler için yaz okulu

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, yıl boyunca sürdürdüğü atölye çalışmalarının ardından minik sanatseverler için eğlence dolu bir yaz okulu programları hazırladı.

Temmuz ayı boyunca sürecek olan ücretsiz programlar, çocukları sanatçılar ve sanat eserleri, farklı disiplinler ve müzecilik pratikleriyle tanıştıracak. Üçer ders şeklinde hazırlanan eğitimleri tamamlayan minik sanatseverlere programın sonunda birer sertifika da verilecek.

FARKLI YAŞ GRUPLARINA ÖZEL İÇERİKLER

4-6 yaş grubu için hazırlanan programda çocuklar müzenin koleksiyonunu, oyunlar, hikâyeler ve üretim aracılığıyla keşfediyor; renklerin, doğanın ve hayal güçlerinin izini sürüyor. 7-9 yaş grubu için hazırlanan programda çocuklar, yaratıcı drama ve uygulamalı atölyeler aracılığıyla farklı malzemeleri tanıyor, sanat eserlerini yorumlama ve kendi düşüncelerini ifade etme becerilerini geliştiriyor.

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10-13 yaş grubu için görsel okuma, yaratıcı yazma ve atölye uygulamalarını birleştiren program, interaktif sohbetler ve müze içinde ipuçları toplayarak iz sürmeyi sağlayan “dedektiflik” kurgularını kullanarak çocukların sanat eserleriyle kalıplardan uzak bir bağ kurmasını amaçlıyor.

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13-16 yaş grubu için hazırlanan program ise sanat tarihi, edebiyat, baskı teknikleri ve restorasyon gibi alanlarla tanışmaya imkan tanırken gençlerin eleştirel düşünme, görsel okuma ve yaratıcı üretim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

KATILIM ÜCRETSİZ

Sanata ilgi duyan tüm çocukların katılımına açık olan yaz okulu programlarının detaylarına İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir ve ücretsiz şekilde kaydolabilirsiniz. Kontenjanlar dolmadan yerinizi ayırtmayı unutmayın!

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RHM Yaz Okulu Takvimi, Temmuz’26

4-6 yaş grubu

16 Temmuz Perşembe 11.00-12.00 / Renklerin İzinde

18 Temmuz Cumartesi 11.00-12.00 / Bulut Puf’un Müzedeki Yolculuğu

19 Temmuz Pazar 11.00-12.00 / ‘Özlem’in Hayali

7-9 yaş grubu

2 Temmuz Perşembe 11.00-13.00 / Müzemle Tanışıyorum

4 Temmuz Cumartesi 11.00-13.00 / Sanatçıların Dünyası

5 Temmuz Pazar 11.00-13.00 / Malzemelerin Peşinde: Hayalini Tuvale Taşı

10-13 yaş grubu

8 Temmuz Çarşamba 11.00-13.00 / Müzemle Tanışıyorum

11 Temmuz Cumartesi 11.00-13.00 / Resimlerin Dili

12 Temmuz Pazar 11.00-13.00 / Sanatçı Gibi Üret

13-16 yaş grubu